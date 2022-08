L'Inter ha risolto il contratto con Alexis Sanchez, che probabilmente andrà a giocare nel Marsiglia, e valuterebbe l'acquisto di Odriozola. La Juventus invece, osserverebbe Mitrovic come vice di Vlahovic e Vereout come rinforzo per la mediana.

Calciomercato Inter, Sanchez saluta i nerazzurri che osservano per la fascia Odriozola

L'Inter ha trovato l'accordo con Alexis Sanchez per rivolvere il contratto e separarsi definitivamente. La notizia, trapelata al principio dall'Equipe, conferma la volontà della compagine nerazzurra di alleggerire il tetto del proprio monte ingaggi, cedendo quei calciatori ritenuti poco funzionali al progetto.

Ora, per Sanchez si aprirebbero diverse porte ma quella che resterebbe la preferita dal cileno potrebbe essere quella del Marsiglia. La compagine transalpina, infatti, avrebbe già avuto diversi contatti con l'entourage del classe '88 che, dunque, raggiungerebbe in terra francese Igor Tudor. Oltre a Sanchez, l'Inter potrebbe perdere anche Denzel Dumfries, calciatore che ha le attenzioni del Chelsea: se questo accadesse, Marotta avrebbe già in mente il possibile sostituto dell'olandese, Alvaro Odriozola. Il fluidificante, ex Fiorentina, apparirebbe come un esubero in casa Madrid e Ancelotti gli avrebbe fatto capire di trovarsi una nuova squadra. I media spagnoli, dunque, testimonierebbero di una trattativa in fase iniziale tra le due società, con la compagine iberica che valuterebbe il terzino classe '95 circa 12 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, idea Mitrovic come vice Vlahovic e Veretout per il centrocampo

La Juventus sta cercando un attaccante che possa far rifiatare Dusan Vlahovic e un paio di centrocampisti che possano coprire le mancanze che si sono palesate dopo gli infortuni di McKennie e di Pogba. Per il reparto offensivo i bianconeri valuterebbero il profilo di Aleksandar Mitrovic, centravanti nato in Serbia nel 1994 e attualmente in forza al Fulham.

Il giocatore, reduce da una stagione da 44 gol in Championship, vorrebbe partecipare alla prossima Champions League e, di conseguenza, un suo trasferimento in bianconero potrebbe essere agevolato tramite un'operazione impostata sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Per quello che concerne invece i centrocampisti, la Juventus valuterebbe sia un giocatore potenzialmente titolare, come Paredes o Paqueta, che l'acquisto di un comprimario.

Cherubini avrebbe messo nel mirino Jordan Veretout, mediano francese dato in uscita dalla Roma e valutato circa 12 milioni di euro, e Saul, calciatore ritenuto ai margini del progetto Atletico Madrid.