L'Inter dopo essersi mossa celermente sul mercato (con gli acquisti di Onana, Mkhitaryan, Lukaku, Bellanova e Asllani) ha ora un solo tassello da completare, quello al centro della difesa tra le alternative ai titolari, visto che è andato via Andrea Ranocchia in scadenza di contratto, accasatosi al Monza. Tanti i nomi accostati in questi giorni al club meneghino, ma il nome che sembra essere più facilmente raggiungibile è quello di Francesco Acerbi, ai margini alla Lazio.

Il Cagliari sta intanto provando a costruire una rosa competitiva in Serie B per tornare subito nel massimo campionato italiano.

Uno dei nomi nel mirino è quello di Riccardo Saponara, che alla Fiorentina rischia di non essere titolare essendo chiuso da Gonzalez e Ikoné.

Inter su Acerbi

Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare queste ultime settimane di Calciomercato è quello di Francesco Acerbi. Il centrale è ormai ai margini della rosa di Maurizio Sarri, anche per un rapporto con l'ambiente che si è logorato negli ultimi mesi. Si è parlato molto del Monza, ma chi potrebbe fare un tentativo in extremis, negli ultimi giorni di calciomercato, è l'Inter. La società nerazzurra ha perso Andrea Ranocchia e cerca un sostituto low cost. Il club meneghino, infatti, difficilmente cambierà qualcosa nel trio titolare della difesa di Simone Inzaghi e, dunque, non vorrebbe fare investimenti importanti.

Il club biancoceleste è pronto a lasciarlo partire e tra le due società la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni. Simone Inzaghi preme per il suo acquisto visto che lo conosce bene e, dunque, non avrebbe problemi ad inserirsi nella sua difesa a tre. La società nerazzurra è pronta a chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto o, al massimo, mettere sul piatto un indennizzo inferiore ai 5 milioni di euro per il suo cartellino.

Cagliari su Saponara

Il Cagliari è alla ricerca di rinforzi per dare subito l'assalto alla promozione dopo la retrocessione inaspettata arrivata l'anno scorso. Una delle occasioni di mercato potrebbe rispondere al nome di Riccardo Saponara. Il fantasista alla Fiorentina rischia di non trovare moltissimo spazio visto che ci sono i vari Jovic, Cabral, Ikoné e Gonzalez in attacco e, dunque, potrebbe anche prendere in considerazione l'addio.

Tra l'altro, i viola hanno manifestato interesse per Gaston Pereiro. Non è da escludere, dunque, che le due società possano intavolare uno scambio tra i due cartellini in modo da venire incontro alle rispettive esigenze.