Si è da poco concluso allo stadio Franchi di Firenze uno degli anticipi dell'undicesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter sul risultato finale di 3-4.

La classifica ora vede il club meneghino salire a 21 punti, a meno cinque dal primato, mentre i padroni di casa restano a 10 punti.

I nerazzurri in settimana torneranno in campo per affrontare il Viktoria Plzen in Champions League e in caso di vittoria strapperanno il pass per gli ottavi di finale, mentre i viola in Conference League per affrontare il Basaksehir in casa. La settimana prossima, invece, la compagine di Inzaghi affronterà al Meazza la Sampdoria, mentre quella di Italiano lo Spezia al Picco.

La partita

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si affida al 4-3-3 con il tridente d'attacco formato da Gonzalez, Cabral e Kouame, con Jovic che è in panchina. L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, scende in campo con il solito 3-5-2, con Correa in attacco con Lautaro Martinez, mentre in regia c'è ancora Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Esterni sono Darmian e Dimarco.

Nel primo tempo l'Inter parte forte e trova subito il vantaggio con Nicolò Barella al 2' approfittando di un grande assist di Lautaro Martinez. Poco dopo proprio il Toro trova il raddoppio al 15'. La squadra nerazzurra sembra avere in pugno il match ma al 32' un episodio rimette in gioco la Fiorentina: Dimarco entra in ritardo su Ikoné, è rigore, che viene realizzato da Cabral.

Nella ripresa la Fiorentina trova anche il pareggio al 60' con Ikoné, che punta Acerbi e trova un grande gol di sinistro a giro che si infila all'incrocio. L'Inter poi reagisce e riprende in mano il gioco e attacca in cerca di un nuovo vantaggio. Entra Dzeko per Correa e il bosniaco alla fine sarà decisivo. È suo l'assist per Lautaro al 76', che parte sul filo del fuorigioco e viene atterrato in area da Terracciano: rigore poi realizzato dal "Toro", che segna la sua doppietta.

La partita sembra finita, ma al 90' la squadra di Italiano trova il pareggio in mischia con una grande girata di Luka Jovic. Ma nel finale succede l'incredibile, con Dzeko che rifinisce ancora per Barella che mette in mezzo, Venuti sembra in anticipo su Mkhitaryan ma gli calcia la palla addosso e carambola in rete. Clamoroso 4-3 per la squadra di Inzaghi, che resta in lotta per il titolo.

Le pagelle delle due squadre

In casa Fiorentina il migliore è Ikoné, entrato al posto di Gonzalez a inizio primo tempo, merita 8, mentre i peggiori sono Dodò, che prende 5, e Venuti, da 4,5.

Fiorentina: Terracciano 6, Dodò 5, Milenkovic 5,5, Martinez Quarta 6, Biraghi 5,5, Bonaventura 5,5, Amrabat 6, Duncan 5,5, Gonzalez s.v., Cabral 6, Kouamé 7, Ikoné 8, Jovic 7, Venuti 4,5.

Tra le fila dell'Inter il migliore è sicuramente Lautaro, che merita 9 in pagella, ma bene anche Barella, da 7,5, e Dzeko. I peggiori sono Dimarco, che rischia anche il rosso sul fallo da rigore, e Correa. Per il primo è 4,5, per il secondo 5.

Inter: Onana 6, Skriniar 6,5, De Vrij 6, Acerbi 6, Darmian 6,5, Barella 7,5, Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 7, Dimarco 4,5, Lautaro 9, Correa 5, Dzeko 7,5, Dumfries 5,5.