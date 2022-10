In queste ore la Juventus è al lavoro per preparare la gara di Champions League contro il Benfica. Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Leandro Paredes, Angel Di Maria, Mattia De Sciglio, Gleison Bremer, Federico Chiesa, Paul Pogba e Kaio Jorge. La Juventus affronterà dunque il Benfica senza gran parte dei giocatori acquistati in estate ma con il morale comunque risollevato dalle ultime prestazioni in campionato, dove due vittorie di fila contro Torino ed Empoli hanno ridato slancio ad una classifica comunque ancora deficitaria.

In Portogallo la Juventus scenderà quasi certamente in campo con il 3-5-2, il tutto in attesa dei rientri di Federico Chiesa, Gleison Bremer e Angel Di Maria che avrebbero messo nel mirino la gara contro l'Inter del 6 novembre.

Chiesa ritrova i primi gol

In queste settimane ha comunque ritrovato contatto con il campo Federico Chiesa che ha ripreso ad allenarsi in gruppo e che nelle ultime ore ha anche giocato la sua prima gara amichevole a distanza di mesi. Nel test contro l'Under 19 l'esterno azzurro ha siglato una doppietta mostrando una buona condizione, nonostante ciò la Juventus non forzerà il suo rientro tra i convocati. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, il numero 7 juventino potrebbe di fatti tornare a disposizione contro l'Inter.

Anche Paul Pogba ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Il francese non ha però giocato la sfida in famiglia contro l'Under 19, il suo obiettivo sarebbe comunque quello di tornare contro l'Inter. Come già accennato la gara del 6 novembre sembra essere l'obiettivo di gran parte degli infortunati della Juventus visto che anche Angel Di Maria e Gleison Bremer puntano il derby d'Italia.

Il numero 3 juventino ha già ripreso ad allenarsi in palestra come ha mostrato lui stesso nelle storie Instagram. Bremer ha anche aggiunto il simbolo della clessidra a testimonianza che spera di tornare il prima possibile.

Senza gran parte degli acquisti in Champions League

Nel match contro il Benfica, la Juventus dovrà dunque rinunciare a gran parte dei suoi nuovi acquisti.

Dei giocatori portati dal mercato ci saranno di fatti solo Arek Milik e Filip Kostic. Quest'ultimo è certo di una maglia da titolare mentre il numero 14 juventino sembra essere in ballottaggio con Moise Kean. L'attaccante classe 2000 ha ritrovato il gol contro l'Empoli e in più ha fatto un gran lavoro per aiutare la squadra, non è da escludere che possa essere riproposto anche contro il Benfica. In ogni caso si saprà qualcosa di più nelle prossime ore. Per il resto la Juventus dovrebbe confermare gran parte della formazione vista contro l'Empoli. In difesa dovrebbero agire Danilo, Leonardo Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo sulla destra toccherà a Juan Cuadrado, in mezzo spazio a Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, a sinistra, invece, ci sarà Kostic.