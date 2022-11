L'Inter starebbe valutando diversi profili per potenziare la rosa del futuro. I dirigenti sono sempre attenti ai calciatori in scadenza ed avrebbero per tanto puntato i fari su Adrien Rabiot della Juventus che piacerebbe anche al Milan. Dall'Inghilterra, invece, potrebbero arrivare due proposte per degli scambi che riguarderebbero Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Il terzino piacerebbe molto al Tottenham che potrebbe offrire Emerson Royal mentre il centrale potrebbe essere una pedina importante per il Manchester United che avrebbe intenzione di cedere Cristiano Ronaldo.

Derby milanese per Rabiot

Come riportato da Interlive.it, Inter e Milan sarebbero interessate al centrocampista della Juventus Adrien Rabiot che ha segnato il primo gol nel 2-0 inflitto proprio ai nerazzurri due giorni fa. Il suo contratto è in scadenza e potrebbe non essere rinnovato. Sua madre Veronique, nonché agente, potrebbe proporlo alle due squadre milanesi che valuterebbero la trattativa soltanto se il ragazzo decidesse di rinunciare al corposo stipendio da circa 8 milioni di euro annui. Difficile se non impossibile, basti pensare che in estate la trattativa con il Manchester United è naufragata perchè il ragazzo chiedeva 10 milioni netti l'anno.

Antonio Conte interessato a Dumfries dell'Inter

Il Tottenham invece, stando a quanto riferito da Calciomercato.it, avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Denzel Dumfries. L'olandese piacerebbe molto al Chelsea ma Antonio Conte lo avrebbe richiesto alla dirigenza che potrebbe proporre in cambio il cartellino di Emerson Royal.

L'ex Psv Eindhoven avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro ma la società presieduta dagli Zhang non avrebbe intenzione di cedere un calciatore cardine per il progetto tecnico. Delle riflessioni si effettuerebbero soltanto se dovesse essere proposta l'intera cifra in formato cash. I contatti potrebbero partire al termine della stagione.

Ronaldo ancora in orbita dei nerazzurri

Inter e Manchester United potrebbero mettere a segno uno scambio, a gennaio, che riguarderebbe Stefan De Vrij e Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha buoni rapporti con il tecnico Ten Hag che ne farebbe anche a meno dando il consenso per una cessione nel mercato invernale. L'allenatore dei Red Devils accoglierebbe inoltre volentieri il centrale olandese che ha il contratto in scadenza nel 2023. L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'altissimo ingaggio che percepisce l'ex Juventus, al momento oltre 30 milioni netti l'anno.

La Juve valuta Luis Enrique

La Juventus potrebbe infine riportare in Italia Luis Enrique, a riportarlo calciomercatoweb.it.

Il tecnico, ex Roma, potrebbe lasciare la Spagna per allenare dunque nuovamente un club. La sua filosofia tattica potrebbe essere molto importante per rilanciare i giovani ed avviare un nuovo progetto tecnico che potrebbe non continuare in futuro con Massimiliano Allegri a causa dell'eventuale mancanza di risultati in questa stagione.