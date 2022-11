L'Inter potrebbe riflettere su alcune proposte di scambio in vista delle prossime sessioni di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercatoweb.it, Hakan Calhanoglu sarebbe finito nel mirino di alcuni club della Premier League, mentre Robin Gosens e Joaquin Correa potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio già nella sessione invernale.

Sampaoli vorrebbe Correa nell'attacco del Siviglia

Il Siviglia sarebbe interessato a Joaquin Correa: l'operazione sarebbe gradita dal tecnico Jorge Sampaoli, forte estimatore dell'ex Lazio.

La valutazione dell'attaccante sarebbe di circa 20 milioni di euro ma il club potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Marcus Acuna. Il terzino, ora impegnato con l'Argentina ai mondiali, sarebbe un profilo polivalente perché potrebbe giocare come fluidificante nel 3-5-2 o come terzino nella difesa a quattro.

Un ex Genoa per il centrocampo di Inzaghi

Robin Gosens vorrebbe la cessione e sarebbe sempre più lontano dall'Inter. Il tedesco non si è mai ambientato nei dettami tattici di Inzaghi e potrebbe ritornare in Germania. In Bundesliga molti club sarebbero disposti ad assicurarsene il cartellino come ad esempio Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Le "Aspirine" lo avrebbero sondato già nella scorsa estate proponendo un prestito con diritto di riscatto, formula che non sarebbe piaciuta al club meneghino.

Nel mese di gennaio potrebbe però essere proposto uno scambio alla pari con Nadiem Amiri, calciatore con un trascorso nel Genoa. Il centrocampista potrebbe interessare ai meneghini come sostituto di Roberto Gagliardini - che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 - ma non ci sarebbe comunque accordo sulla valutazione dei due calciatori.

Gosens sarebbe valutato circa 20 milioni di euro, mentre il classe '96 circa 10 milioni di euro. Amiri piacerebbe perché potrebbe giocare in ogni ruolo del centrocampo.

Calhanoglu corteggiato dalla Premier League

Hakan Calhanoglu sarebbe nel mirino di diversi club inglesi. La squadra che potrebbe fare sul serio al riguardo sarebbe il Wolverhampton che vorrebbe gettare le basi per uno scambio alla pari tra l'ex Milan e Rayan Aït-Nouri.

Il calciatore di origini algerine è un terzino molto promettente che potrebbe fare al caso dell'Inter. Inzaghi, che potrebbe perdere Robin Gosens, non avrebbe però intenzione di cedere Calhanoglu, ritenuto fondamentale per il centrocampo sia come playmaker che come mezz'ala. L'ex Bayer Leverkusen avrebbe inoltre una valutazione di circa 50 milioni di euro, cifra superiore alla valutazione di Ait-Nouri.