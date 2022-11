La Juventus, in queste ore, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro l'Inter. I bianconeri per questa sfida hanno recuperato Angel Di Maria e Gleison Bremer. Dusan Vlahovic è ancora in dubbio, come ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "L'unico dubbio è Vlahovic perché non sta bene e domani (6 novembre, ndr) devo valutare".

Dunque, solo dopo la rifinitura di domenica 6 novembre la Juventus potrà sapere se Vlahovic potrà essere a disposizione per il derby d'Italia contro l'Inter.

La buona notizia, invece, arriva dai rientri di Bremer e Di Maria ed entrambi, come riportato da Allegri, potrebbero essere titolari: "Su Bremer e Di Maria?

Devo decidere se farli giocare entrambi o solo uno ma devo valutare". Dunque, è possibile che El Fideo giochi dal primo minuto, e potrebbe agire al fianco di Arek Milik.

Dubbi di formazione in casa Juventus

La Juventus, per la gara contro l'Inter, avrà una rosa più ampia grazie al rientro di alcuni calciatori che erano fermi ai box per infortunio. Angel Di Maria e Gleison Bremer saranno a disposizione di Allegri. Il difensore brasiliano va verso una maglia da titolare nel terzetto bianconero con Danilo e Leonardo Bonucci. Il numero 3 juventino sarebbe, però, in ballottaggio con Alex Sandro. Bremer, tuttavia, al momento sarebbe in vantaggio sul numero 12 bianconero.

A centrocampo, invece, non ci saranno recuperi importanti, perciò si va verso la conferma della mediana vista contro il Paris Saint-Germain.

Sulla destra quindi dovrebbe agire Juan Cuadrado, mentre in mezzo dovrebbe esserci ancora spazio per Nicolò Fagioli che andrebbe ad affiancare Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Sulla corsia di sinistra dovrebbe toccare a Filip Kostic.

Bisogna sottolineare, però, che Allegri dinanzi ai giornalisti non si è sbilanciato sull'undici titolare: "Non ho ancora deciso la formazione, sarà una partita diversa rispetto a quella contro il Psg perché l'Inter è una squadra diversa".

Chiesa a disposizione

La Juventus per il match del 6 novembre contro l'Inter potrà contare anche su Federico Chiesa. Il numero 7 è recuperato, e Allegri ha detto che sarà a disposizione per la gara: "Lui doveva solo sbloccarsi e adesso devo solo aumentare il minutaggio. Domani (6 novembre, ndr) sarà sicuramente della partita".

Dunque, in attesa di capire come sta Dusan Vlahovic, la Juventus può contare sui rientri di Angel Di Maria e Federico Chiesa che contro l'Inter saranno in campo o a gara in corso o dall'inizio.