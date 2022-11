L'Inter potrebbe muoversi sul mercato per rinforzare il centrocampo nelle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri sono alla ricerca di innesti che possano alzare il tasso tecnico del reparto a disposizione di Simone Inzaghi. Il club sta sondando diverse piste ma tra queste si starebbe lavorando anche ad un clamoroso ritorno, quello di Mateo Kovacic. Il centrocampista croato ha militato tra le fila nerazzurre per diversi anni. dal 2013 al 2015. I rapporti con il Chelsea sono ottimi e questo potrebbe facilitare anche una eventuale trattativa.

Il grande sogno di mercato della Juventus risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è il vero pallino dei dirigenti bianconeri, anche se non sarà semplice la Lazio a privarsene, tanto che i biancocelesti stanno provando a rinnovargli il contratto.

Inter su Kovacic

L'Inter dovrebbe provare a rinforzare il centrocampo nelle prossime sessioni di calciomercato. Con ogni probabilità, infatti, andrà via Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto, mentre ci sono dubbi su Kristjan Asllani, che potrebbe anche essere ceduto in prestito per permettergli di giocare con meno pressioni.

Proprio per questo motivo, nelle ultime settimane starebbe prendendo quota l'ipotesi di un ritorno di Mateo Kovacic, che a Milano ha giocato dal 2013 al 2015, prima di essere ceduto al Real Madrid per oltre 40 milioni di euro, per poi passare al Chelsea nell'estate del 2018.

I rapporti tra i Blues e i nerazzurri sono ottimi e questo potrebbe facilitare un eventuale trattativa, così come successo la scorsa estate con il ritorno all'ombra del Duomo di Romelu Lukaku.

A Kovacic non dispiacerebbe tornare all'Inter e resta un pallino di Piero Ausilio, che lo scovò dalla Dinamo Zagabria. Le due società potrebbero intavolare una trattativa con uno scambio alla pari con Denzel Dumfries, visto il forte interesse del club inglese per l'esterno olandese, valutato intorno ai 50 milioni di euro.

Juventus su Milinkovic-Savic

Anche la Juventus vorrebbe rinforzare il centrocampo nelle prossime sessioni di calciomercato. Il pallino dei bianconeri risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio non vorrebbe privarsi del centrocampista serbo, ma se non si troverà un accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024, la cessione sarà inevitabile.

La valutazione, comunque, resta importante, superiore ai 70 milioni di euro, ma la Juve per abbassare l'esborso economico proverà a mettere sul piatto i cartellini di Moise Kean e Weston McKennie oltre ad un conguaglio economico da 20 milioni di euro. Dovrà essere Lotito poi a decidere se la proposta sarà ritenuta congrua o meno.