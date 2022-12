In queste ore, la Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Rijeka del 22 dicembre. La squadra scenderà in campo all'Allianz Stadium per proseguire la marcia di avvicinamento alla ripartenza in campionato. In particolare Massimiliano Allegri ritroverà i primi reduci dal Mondiale in Qatar. Infatti, contro il Rijeka, Filip Kostic e Weston McKennie ritroveranno una maglia da titolare. Mentre Wojciech Szczesny e Arek Milik dovrebbero partire dalla panchina anche perché sono tornati qualche giorno più tardi rispetto all'esterno serbo e il centrocampista americano.

Per il resto, invece, ci saranno ancora mo!ti giovani della Next Gen.

Allegri conferma il 3-5-2

La Juventus, prima della pausa per il mondiale, ha trovato le sue fortune grazie al 3-5-2. Per questo motivo, Massimiliano Allegri sta riproponendo questo sistema di gioco anche in queste prime amichevoli. Dunque, in difesa, davanti a Mattia Perin, ci saranno Daniele Rugani, Alessandro Pio Riccio e Federico Gatti. Mentre sulla corsia di sinistra è aperto il ballottaggio tra Tommaso Barbieri e Marley Akè. In mezzo, invece, ci sarà il ritorno di Weston McKennie che giocherà con Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli. A completare il reparto ci sarà Filip Kostic che tornerà nel suo ruolo di incursore di sinistra.

In avanti, vista l'assenza di Dusan Vlahovic, il ruolo di centravanti sarà quello di Moise Kean. Al fianco del numero 18 juventino ci sarà Fabio Miretti.

Chiesa assente contro il Rijeka

Federico Chiesa, in questi giorni, sta smaltendo un piccolo affaticamento muscolare che è fisiologico dopo il tanto lavoro svolto nelle ultime settimane.

Il numero 7 juventino tornerà in gruppo a partire dal 27 dicembre e sarà a disposizione per l'amichevole del 30 dicembre contro lo Standard Liegi. Per la gara del 22 dicembre, inoltre, mancheranno Danilo, Bremer, Alex Sandro, Angel Di Maria, Leandro Paredes e Adrien Rabiot che sono tutti in vacanza dopo i mondiali. A loro si aggiungono Dusan Vlahovic, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci e Paul Pogba che sono alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Per quanto riguarda DV9 e il francese, al momento, non è dato sapersi quando torneranno a disposizione. Inoltre, in queste ore, la Juventus ha lavorato al JTC per arrivare al meglio alla gara contro il Rijeka.

Ad assistere all'allenamento dei bianconeri c'era Federico Bernardeschi che è stato alla Continassa per salutare gli ex compagni. Il giocatore classe 94 ha lasciato la Juventus in estate per andare a Toronto ma è rimasto molto legato a tutto l'ambiente bianconero. Per questo motivo, Bernardeschi ha voluto andare al JTC per salutare gli ex compagni e Massimiliano Allegri.