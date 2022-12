L'Inter lavora per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, a fine stagione potrebbe prendere quota il colpo targato Mariano Diaz mentre il Galatasary punterebbe su Edin Dzeko. Nella sessione invernale, invece, i dirigenti meneghini vorrebbero accelerare per Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach, Franck Kessie del Barcellona e per il rinnovo di Milan Skriniar.

L'Inter penserebbe a Mariano Diaz

La società nerazzurra potrebbe pensare a Mariano Diaz per l'attacco su cui avrebbe messo gli occhi anche il Milan. Il calciatore non si è mai imposto nelle gerarchie del Real Madrid che potrebbe dunque lasciarlo andare via a parametro zero.

Il suo entourage starebbe già cercando una destinazione ed il club allenato da Simone Inzaghi potrebbe prenderlo in considerazione visto che si tratta di un profilo in grado di giocare sia da prima che da seconda punta.

Sirene turche per Edin Dzeko

Il club presieduto dagli Zhang dovrebbe proporre un rinnovo del contratto a Edin Dzeko che ha dimostrato di essere in ottima forma nella prima parte di stagione. Il bosniaco, però, sarebbe finito nel mirino del Galatasary che, se non dovesse acquistare definitivamente Mauro Icardi, potrebbe pensare all'ex Roma per rinforzare l'attacco. Il centravanti vorrebbe però rinnovare con i milanesi per giocarsi le sue carte nel prossimo anno.

L'Inter lavora sui tavoli Thuram, Kessie e Skriniar

Marotta e Piero Ausilio sarebbero poi molto operativi per alcune trattative che potrebbero chiudersi già a gennaio. Nel mirino ci sarebbe Thuram che ha il contratto in scadenza nel 2023. L'Inter potrebbe offrire già circa 10 milioni di euro al Borussia anche se nelle ultime ore ci sarebbe stato un interessamento del Manchester United.

Alla Pinetina, però, avrebbe molte garanzie dal punto di vista tattico. Lavori in corso anche per Franck Kessie del Barcellona che potrebbe lasciare i catalani già nelle prossime settimane. L'Inter lo seguirebbe da tempo e potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo sarebbe entusiasta di ritornare in Italia dopo ave giocato un basso minutaggio sotto la guida tecnica di Xavi.

I dirigenti della società nerazzurra sarebbero poi intenzionati ad accelerare i contatti per rinnovare il contratto di Milan Skriniar. Lo slovacco, secondo Sportmediaset, sarebbe l'investimento per il futuro, al quale potrebbero essere offerti circa 6 milioni di euro più bonus a stagione. L'Inter vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero a fine stagione o di cederlo a gennaio ad un prezzo troppo basso per il valore tecnico del difensore centrale. Alla finestra ci sarebbe sempre il Paris Saint Germain.