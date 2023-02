Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter al termine di questa stagione è Denzel Dumfries. L'esterno olandese sembra essere stato individuato come il sacrificato per sistemare il bilancio e provare a fare cassa. Nei giorni scorsi il ds Piero Ausilio è stato beccato in viaggio verso Londra, e subito si è ipotizzato che il dirigente potesse andare ad incontrare il Chelsea per discutere del futuro dell'ex Psv Eindhoven. Ma non è da escludere anche un futuro in Italia per il classe 1996. Su di lui, infatti, sarebbe piombata anche la Juventus, che tra qualche mese perderà Juan Cuadrado, in scadenza di contratto.

La Juventus penserebbe a Dumfries

Denzel Dumfries sembrava destinato a lasciare l'Inter già la scorsa estate, con il Chelsea che ha provato fino a fine agosto a portarlo a Londra. I nerazzurri, però, hanno deciso di non privarsi di nessun big, cosa che invece potrebbe succedere tra qualche mese. In questa stagione l'esterno olandese non sempre è riuscito a fare la differenza, venendo anche relegato in panchina da Simone Inzaghi. Sono diciotto le presenze raccolte in campionato, in cui ha messo a segno una rete e collezionato due assist. Al Mondiale, però, il giocatore ha dimostrato di poter fare la differenza ad alti livelli, anche se a Milano si gioca sempre il posto con Matteo Darmian.

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Dumfries essendo alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra.

I bianconeri, infatti, lasceranno andare via Juan Cuadrado, che è in scadenza di contratto e non sembra esserci l'intenzione di intavolare una trattativa per il rinnovo. Si è parlato anche del giovane talento del Valladolid Fresneda, ma Dumfries sarebbe il preferito essendo già pronto per il calcio italiano e abituato a giocare largo a destra in un centrocampo a cinque.

La possibile offerta

Inter e Juventus, dunque, potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Denzel Dumfries. L'esterno olandese è valutato dai nerazzurri almeno 50 milioni di euro, cosa ribadita anche a gennaio, quando si erano fatti sotto il Chelsea e il Tottenham, ma i nerazzurri non hanno voluto privarsene a stagione in corso.

Una cifra che i bianconeri, però, non possono raggiungere cash ma proveranno ad inserire una contropartita tecnica nell'affare. L'Inter avrebbe manifestato il proprio interesse per Nicolò Fagioli, talento bianconero esploso in quest'annata, mentre la Juve non vorrebbe privarsi di lui. Nell'idea dei bianconeri ci sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di uno tra Weston McKennie e Dennis Zakaria, se non saranno riscattati dai rispettivi club a cui sono stati ceduti in prestito, il Leeds e il Chelsea.