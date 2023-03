La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo in cui le vicende giudiziarie potrebbero essere più decisive rispetto al calcio giocato. Il caso plusvalenze ha portato con sé 15 punti di penalizzazione, la speranza per società e tifosi è che il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che sarà presentato possa portare ad annullamento della sanzione. Non dovrebbero cambiare però le strategie di mercato per la stagione 2023-2024, si cercherà di costruire una rosa più giovane pescando anche nel mercato europeo. Uno dei giovani che piace alla società bianconera è Rafa Marin, centrale spagnolo della seconda squadra del Real Madrid.

Il 21enne potrebbe lasciare Madrid anche perché Carlo Ancelotti avrebbe deciso di non dargli fiducia per la prima squadra. Sul giocatore oltre la Juventus ci sarebbero anche altre società importanti come ad esempio Paris Saint Germain e Chelsea.

Possibile offerta della Juventus per Rafa Marin

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa lo spagnolo del Real Madrid Rafa Marin. Il 21enne è uno giovani più interessanti del calcio spagnolo, non è un caso che sia seguito da diverse società spagnole. Secondo la stampa spagnola la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, somma evidentemente sostenibile per la Juventus che deve ringiovanire il settore difensivo.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, può giocare centrale di difesa ma anche terzino sinistro, questo significherebbe che potrebbe essere adattato centrale di una difesa a tre magari andando a sostituire Alex Sandro, che però secondo le ultime notizie di mercato potrebbe rimanere un'altra stagione nella società bianconera.

In questa stagione fino ad adesso lo spagnolo nel Real Castilla ha disputato 23 match segnando 2 gol. Ha fatto parte anche delle rappresentative giovanili della Spagna, giocando nell'under 17 e nell'under 18.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare un settore difensivo che ha bisogno di acquisti sulle fasce. Si parla di un interesse per Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno, e per Carlos Augusto, valutato circa 10 milioni di euro dal Monza e che ha un contratto con la società lombarda fino a giugno 2024.

Per quanto riguarda invece la fascia destra il preferito sarebbe Emil Holm dello Spezia, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro. A proposito di giovani la società bianconera starebbe valutando anche la valorizzazione in prima squadra di Andrea Cambiaso, uno dei migliori del Bologna nella vittoria degli emiliani contro l'Inter in campionato.