Uno dei pupilli dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, da sempre risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic. Già quando era alla Juventus diversi anni fa provò a portarlo a Torino senza successo, per poi riprovarci nell'estate del 2019, quella dell'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, ma tutto saltò per la mancata cessione di Mauro Icardi a titolo definitivo, andando solo nelle ultime ore di mercato al Paris Saint Germain, che lo ha riscattato l'anno seguente. Una stima che non ha mai portato ad un matrimonio che potrebbe finalmente concretizzarsi in futuro, visto che Marotta starebbe lavorando per portare il centrocampista serbo a Milano.

La Fiorentina potrebbe intavolare una trattativa interessante con la Juventus nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I viola sono alla ricerca di esterni difensivi che possano giocarsi il posto con Cristiano Biraghi e Dodò. Proprio per questo motivo il club di Rocco Commisso avrebbe sondato il terreno per Mattia De Sciglio, che sarebbe pronto a lasciare i bianconeri.

La strategia di Marotta per Milinkovic-Savic

Il grande sogno dell'Inter e di Giuseppe Marotta per rinforzare il centrocampo è Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha caratteristiche uniche, in grado di abbinare quantità e qualità e porterebbe in dote tanti gol e assist. Nonostante un'annata fino ad ora molto altalenante, infatti, il serbo ha messo insieme quattro reti e otto assist in venticinque partite di campionato, mentre l'anno scorso era arrivato perfino a undici gol e undici assist.

Numeri di tutto rispetto e che si sposerebbero alla perfezione con gli altri due centrocampisti nerazzurri, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

Milinkovic-Savic ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e Marotta starebbe sognando il colpaccio in prospettiva a parametro zero, qualora la Lazio non aprisse alla cessione già a giugno.

Se, invece, ciò accadrà, i nerazzurri sarebbero pronti anche a mettere sul piatto 20 milioni di euro e il cartellino Joaquin Correa, per un clamoroso ritorno nella Capitale. Difficile, se non impossibile, invece, ipotizzare uno scambio con Marcelo Brozovic, che ha un ingaggio fuori dalla portata biancoceleste, superiore ai 6 milioni di euro.

L'obiettivo dell'Inter è cedere proprio il croato girando il ricavato al club di Lotito e liberando spazio nel tetto salariale proprio al centrocampista serbo.

L'offerta della Fiorentina per De Sciglio

Abbiamo accennato dell'interesse della Fiorentina per Mattia De Sciglio in vista della prossima estate. I viola, d'altronde, cercano rinforzi sugli esterni difensivi e il terzino italiano è in uscita dalla Juventus, anche per un rapporto non idilliaco con l'ambiente. Anche per questo i bianconeri avrebbero già aperto alla cessione, con il club di Commisso che sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 5 milioni di euro.