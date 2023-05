Sono giornate di preparazione e allenamenti congiunti quelli che stanno scandendo la marcia di avvicinamento del Crotone alla disputa dei Play-Off di Serie C. Nella giornata di venerdì 12 maggio gli squali hanno affrontato all'Ezio Scida il Castrovillari. Nella serata gli squali sono stati protagonisti della festa legata al Centenario del calcio crotonese di Piazzale Ultras. Nei prossimi giorni gli squali potrebbero però affrontare, in amichevole, una formazione di Serie C che dovrebbe essere l'Avellino.

Crotone, si cercano avversari

Prima di scendere in campo per gli spareggi promozione gli squali vogliono effettuare una serie di test per valutare la condizione generale della squadra.

Dopo gli allenamenti congiunti contro Promosport Lamezia Terme e Castrovillari, entrambe gare concluse per 6-0 per gli squali, il Crotone cerca avversarie per le amichevoli e una potrebbe essere contro l'Avellino. La squadra di Massimo Rastelli, rimasta fuori dalla zona Play-Off potrebbe essere l'avversario giusto con il quale confrontarsi a pochi giorni del ritorno in campo.

Vrenna, test contro l'Avellino

La conferma di una disputa di una sfida contro gli Irpini sarebbe giunta negli ultimi giorni dal Direttore Generale del club calabrese, Raffaele Vrenna ai microfoni di SportChannel. "L'Avellino è in fase riorganizzativa e in questo senso credo che si dovrebbe fare questa amichevole. Bisogna attendere però l'ufficialità da parte della società.

Loro continueranno ad allenarsi, i rapporti sono buoni, ci sono buone chance che la gara venga disputata ma si dovrà attendere la decisione definitiva".

Crotone, ingresso nella fase Nazionale

Il ritorno in campo del Crotone, come da calendario dei Play-Off, è fissato alle date del 27 e 31 maggio. Si tratta delle sfide del Secondo Turno della Fase Nazionale che vedranno i rossoblù affrontare prima una gara in trasferta e successivamente il match di ritorno allo Stadio Comunale "Ezio Scida".

Gli squali in questa fase potranno contare anche sul vantaggio della classifica, vista la seconda posizione ottenuta con 80 punti nel Girone C di Lega Pro.

Superato il Castrovillari

L'allenamento congiunto di venerdì 12 maggio ha visto, come detto, il Crotone vincere per 6-0 sul terreno di gioco dello Stadio Comunale "Ezio Scida".

Un test a porte chiuse con la sola presenza degli organi di stampa. Il risultato è stato deciso dalle reti siglate da Vitale, Pannitteri, Kargbo e Cernigoi, con quest'ultimo autore di una tripletta. Gli squali affronteranno, sempre in allenamento congiunto casalingo, nella giornata di sabato 13 maggio il Matera Città dei Sassi. Anche in questo caso il test sarà a porte chiuse.