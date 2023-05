La Juventus potrebbe decidere di cambiare allenatore al termine della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero delle riflessioni poiché Massimiliano Allegri non ha convinto nelle ultime uscite. Se dovesse esserci la separazione, si potrebbero prendere in considerazione profili come Igor Tudor del Marsiglia, Thiago Motta del Bologna e Vincenzo Italiano della Fiorentina. In base al nuovo allenatore si potrebbe organizzare il mercato, che verrà studiato in base al nuovo modulo.

Juve: spazio al giovane Illing per la prossima stagione

Se dovesse ritornare a Torino,Tudor potrebbe dare spazio al consueto 3-5-2-1.

Questo modulo si è rivelato efficace con Verona e Marsiglia. Con i bianconeri potrebbe esprimersi inserendo una formazione iniziale composta: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado o Maehle (se dovesse essere ingaggiato a fine stagione), Pogba, Fagioli, Kostic. Per quanto riguarda l'attacco, Federico Chiesa e Illing potrebbero assistere l'unica punta Dusan Vlahovic.

Thiago Motta sarebbe un altro profilo che interesserebbe alla dirigenza della Juventus. Il tecnico del Bologna sarebbe stato seguito anche dall'Inter quando Simone Inzaghi ha avuto delle difficoltà in campionato. Con l'arrivo del tecnico italobrasiliano, si potrebbe dare spazio al 4-2-3-1 impostato tutto sul palleggio. In questo caso, la formazione potrebbe essere composta da Szczesny, Barbieri, Danilo, Bremer, Kostic o l'obiettivo Carlos Augusto del Monza per la difesa.

A centrocampo potrebbe ritornare Rovella dal Monza che farebbe coppia con Fagioli o con un fedelissimo del tecnico, ora al Bologna, Dominguez o Pogba. Il centravanti potrebbe essere Milik supportato dal tridente formato da Federico Chiesa, Illing e Koomeiners. Quest'ultimo sarebbe un obiettivo anche del Napoli ma potrebbe prendere il posto di Rabiot.

I dirigenti torinesi lo starebbero seguendo da tempo e la valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Nei radar della Juventus ci sarebbe il nome di Vincenzo Italiano, che si è messo in evidenza sia in Coppa Italia che in Conference League. Il tecnico ex Spezia potrebbe preferire un 4-3-3,modulo che vedrebbe prevalere in porta Mattia Perin.

Per quanto riguarda la difesa, si darebbe spazio a Cuadrado, in caso di rinnovo, Gatti, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo potrebbero agire Rovella, Fagioli e Locatelli anche se dal mercato si potrebbe intensificare per Davide Frattesi del Sassuolo. In attacco, invece, spazio a Vlahovic, Chiesa e Illing Junior. Sarebbero ormai quasi certi gli addii di Angel Di Maria e Moise Kean. Vlahovic potrebbe partire in caso di offerte allettanti.