In casa Juventus, tiene banco il futuro di Federico Chiesa che potrebbe lasciare Torino in questa finestra di Calciomercato. Di fronte ad un'offerta attorno ai 60 milioni di euro, la Vecchia Signora potrebbe infatti prendere in considerazione un cessione dell'ex Fiorentina. Si parla anche di un possibile inserimento del Napoli che vorrebbero tentare un sondaggio per l'ala azzurra in un'operazione che appare comunque difficile per le richieste economiche della Juventus e edel calciatore.

Juve-Napoli: possibile sondaggio per Chiesa

Oltre a un interesse di alcune squadre inglesi come l'Aston Villa e il Bayern Monaco, stando gli altri rumors di mercato anche il Napoli del neo tecnico Rudi Garcia avrebbe preso delle informazioni riguardante un'eventuale trattativa per Chiesa.

Gli azzurri potrebbero infatti salutare un esterno sinistro come Lozano e Politano, e per questo vorrebbe completare l'organico per riconfermarsi in Italia e provare a migliorare quanto di ottimo fatto nell'ultima stagione europea.

Un'operazione che al momento appare difficile per le richieste economiche della Juventus ma soprattutto dell'entourage del calciatore. Infatti, si parlerebbe di un ingaggio da 7 milioni di euro. Molto dipenderà dalle reali offerte che i club interessati al giocatore metteranno sul piatto.

In caso di addio di Chiesa, il club bianconero starebbe monitorando il profilo di Jesper Lindstrom, talentuoso jolly offensivo che tanto bene ha fatto con la maglia dell'Eintracht di Francoforte.

La valutazione del classe 2000 si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro, con diversi club tra cui lo stesso Napoli molto interessato al calciatore.

Juve, il Tottenham piomba su Kessié

Oltre al rebus per il reparto offensivo, la Juventus vuole rinforzare anche il centrocampo e regalare ad Allegri un calciatore di qualità e soprattutto personalità.

L'obiettivo numero uno resta Frank Kessié, che potrebbe lasciare il Barcellona già in questa finestra di mercato. Stando alle ultime notizie, i bianconeri e il club blaugrana starebbero provando a imbastire una trattativa sulla base di un prestito con un diritto di riscatto, ma le pretendenti non mancano. Infatti, sull'ex centrocampista del Milan sarebbe piombato il Tottenham che dopo aver rinforzare il reparto offensivo con l'arrivo di Maddison vorrebbero aumentare la qualità della mediana.

Kessié sembrerebbe molto affascinato da una nuova esperienza, per di più in un campionato di spessore come la Premier League. Per questo, gli Spurs potrebbero diventare una rivale importante dei bianconeri nella corsa al centrocampista ivoriano.

Intanto, la Vecchia Signora pensa anche alle uscite. Possibile cessione in prestito per Fabio Miretti, conteso da Salernitana e Genoa, mentre Zakaria resta nel mirino del West Ham.