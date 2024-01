Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico è tornato a parlare a calciomercato.com del duello in campionato tra la Juventus e l'Inter, sottolineando come la formazione bianconera potrebbe trovarsi presto a 4 distanze virtuali dagli uomini di Simone Inzaghi. Anche l'ex Leonardo Bonucci ha parlato dello scontro tra le due formazioni, evidenziando come la Juve avrebbe la possibilità di sfruttare l'assenza di partite infrasettimanali per dare battaglia all'Inter fino all'ultimo.

Chirico: 'La Juventus se vince a Empoli può staccare di 4 punti virtuali sull'Inter che non riesce a stare davanti ai bianconeri'

"I 'ladri' restano loro, lo dice l'AIA" cosi titola l'editoriale pubblicato da Marcello Chirico nelle scorse ore sul portale calciomercato.com in riferimento al recente sorpasso della Juventus sull'Inter in campionato. Il giornalista ha poi approfondito dicendo: "La Juventus è a più 1 virtuale con l'asterisco dall'Inter, ma faccio presente che la formazione di Allegri dovesse battere anche l'Empoli si ritroverebbe sempre con l'asterisco con ben 4 lunghezze dai nerazzurri. Per carità, poi l'Inter giocherà con la Fiorentina e l'Atalanta vincerà o magari la Juve non riuscirà a tenere questo ritmo per tutta la stagione dunque magari l'Inter tornerà in testa da sola, ma al momento la Juve seppur con l'asterico è davanti ad una squadra che ha il miglior attacco, ha il capocannoniere, ha la miglior difesa e gioca il miglior calcio di tutti.

L'Inter inoltre ha la rosa più profonda di tutto il campionato ma nonostante tutto questo non sono in testa. Perché dico questo? perché l'anno scorso il Napoli ha stravinto con un'ottima rosa ed ha dato punti a tutti già da dicembre mentre l'Inter non ci riesce". Chirico, ha infine concluso il suo intervento concentrandosi sul prossimo scontro diretto tra Juventus ed Inter: "Se l'Inter dovesse vincere con la Fiorentina e la Juve vincere con l'Empoli, allo scontro diretto successivo i nerazzurri sarebbero comunque dietro e non è che gli uomini di Allegri vada a San Siro a perdere".

Bonucci: 'La Juventus potrebbe essere avvantaggiata sull'Inter per l'assenza di partite infrasettimanali'

Anche il calciatore italiano Leonardo Bonucci è tornato a parlare al sito ufficiale del Fenerbahce della Juventus e del duello in campionato con l'Inter: "La rivalità tra Inter e Juventus è simile a quella tra Fenerbahce e Galatasaray qui.

Ho incontrato Hakan Calhanoglu. Abbiamo parlato 2-3 mesi fa. La Juventus potrebbe essere un po' più avvantaggiata perché l'Inter gioca anche la Champions League. Credo che questo duello continuerà fino all'ultima partita". Bonucci, parlando poi del suo trasferimento a metà stagione nel Fenerbahce, ha sottolineato come la scelta di passare nel club turco sia stata in parte influenzata da una chiacchierata avuta con l'ex Inter e Roma Edin Dzeko. Il difensore, parlando poi della kermesse internazionale dell'Europeo 2024 ha ribadito il suo reale target, quello di essere tra i convocati di Luciano Spalletti.