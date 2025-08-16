La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato. La società bianconera è alla ricerca di un forte centrocampista che possa dare leadership e qualità alla mediana a disposizione di mister Tudor. La Vecchia Signora starebbe valutando diversi profili e sondando il terreno anche per Youri Tielemans, centrocampista belga in forza all'Aston Villa.

Possibile interesse per Tielemans

Nell'ultima stagione Tielemans ha disputato 34 partite condite da 3 gol e 7 assist. Si tratta di un centrocampista completo che può ricoprire tutti i ruoli della mediana: diga davanti alla difesa, mezz'ala e all'occorrenza trequartista con grandi capacità di inserimento.

La Juve sta sondando il terreno per il classe '98 ma in questo momento si parla di un gradimento e non di una vera trattativa in corso. Peraltro la società inglese ha la forte volontà di trattenerlo, considerandolo uno dei pilastri del centrocampo di Emery. Solo un'offerta fuori mercato attorno ai 40-45 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola. Cifra che al momento la Juventus non può permettersi di investire viste le difficoltà nel cedere alcuni esuberi come Douglas Luiz che resta nel mirino del Nottingham Forrest.

Per questo, la Vecchia Signora valuta pista più raggiungibili dal punto di vista economico come Matt O'Riley del Brighton, la cui valutazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Stessa valutazione anche per Yves Bissouma non incedibile per il Tottenham. Infine, resta viva anche la candidatura di Amadou Haidara del Lipsia.

Anche il Villareal su Renato Veiga

Oltre a un forte centrocampista, la Juventus è alla ricerca di un difensore che possa completare il reparto arretrato ed occupare tutte le posizioni del sistema a tre utilizzato da mister Tudor. Una delle piste più seguite è quella che porta a un eventuale ritorno di Renato Veiga che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione con la maglia bianconera. La trattativa con il Chelsea è tutt'altro che facile vista la richiesta di 25-28 milioni di euro da parte dei Blues che vogliono cedere il difensore classe 2003 a titolo definitivo.

A questo, si aggiunge l'interesse di diversi club europei, come il Villarreal che avrebbe presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto, prontamente rifiutata dal club di Londra.

Veiga non è il solo profilo monitorato dalla Juventus che tiene d'occhio diversi obiettivi. Non tramonta l'idea Beraldo che però il Paris Saint Germain cederebbe solo a titolo definitivo. Più difficile è invece la pista che porta a Kim Min-Jae, vista la valutazione di 30 milioni da parte del Bayern Monaco.