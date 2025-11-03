Cercasi esterno in casa Juventus. Una delle priorità in casa bianconera è l'acquisto di un esterno, fondamentale per il 4-3-3 di Luciano Spalletti. La dirigenza sta sondando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche Adam Marusic che potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio. L'esterno classe 92 ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e la Vecchia Signora vorrebbe approfittarne per intavolare una trattativa già nella finestra invernale di mercato.

Si monitora Marusic per gennaio, anche l'Inter sul calciatore

Il 33enne montenegrino è uno dei punti fermi della formazione di Maurizio Sarri ma nonostante un ruolo importante potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Tra la società biancoceleste e l'entourage del calciatore non ci sono stati ancora dei colloqui per definire un possibile rinnovo; ecco perchè si fa strada una cessione già a gennaio. La Juve è alla finestra e potrebbe approfittare della situazione per intavolare una trattativa reale con la società di Lotito mettendo sul piatto una cifra contenuta tra i 6-7 milioni di euro. Il club bianconero deve però fare i conti con la concorrenza dell'Inter che avrebbe opzionato il montenegrino come rinforzo di esperienza da regalare a Chivu.

Marusic rappresenterebbe un buon colpo per la Juventus e garantirebbe esperienza e duttilità al servizio di mister Spalletti. Infatti, Marusic può ricoprire diverse posizioni in campo e svolgere sia il ruolo di terzino su ambedue le corsie nel 4-3-3 del tecnico di Certaldo ma anche il ruolo di braccetto ed esterno a tutta in fascia in caso di passaggio al 3-5-2.

L'Atletico non molla Vlahovic, proposto Sorloth come contropartita

Oltre a possibili acquisti, in casa Juventus tiene banco il futuro di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo sembrerebbe al centro del progetto targato Spalletti ma il contratto in scadenza nel giugno 2026 potrebbe aprire ad una possibile cessione già a gennaio.

Sono tanti i club interessati al 25enne e tra queste c'è anche l'Atletico Madrid che già in estate aveva sondato il terreno ma senza successo. I Colchoneros potrebbero ritornare alla carica a gennaio e sarebbero pronti ad uno scambio inserendo il cartellino di Alexander Sortoth come contropartita tecnica. Nonostante numeri importanti, il bomber norvegese non è considerato una propria scelta per Simeone che potrebbe decidere di sacrificarlo per arrivare proprio a Vlahovic.

Al momento non si può parlare di una trattativa reale tra le due parti ma di un sondaggio, un interesse da parte dell'Atletico che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi. Da capire la volontà della Juve di cedere Vlahovic già a gennaio ma anche del calciatore che potrebbe decidere di giocarsi le sue carte a Torino fino alla scadenza del contratto.