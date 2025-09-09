Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Massimiliano Nerozzi, il tecnico della Juventus Igor Tudor potrebbe lanciare Openda titolare nel match contro l'Inter.

Juve, Nerozzi: 'Mi piacerebbe vedere Openda lanciato dal primo minuto contro l'Inter'

Il giornalista Massimiliano Nerozzi ha parlato sul canale Youtube di Marcello Chirico e riferendosi al derby d'Italia di sabato pomeriggio ha detto: "Non vedo favorite fra Juventus e Inter ma ci sta la visione che vorrebbe i bianconeri avanti per come hanno iniziato la stagione. Uscendo dal tema pronostici dico che mi piacerebbe vedere subito titolare Openda dal primo minuto e non per buttare giù il povero Conceicao, che è pure tornato acciaccato dal ritiro della nazionale portoghese.

Sarei davvero curioso di vedere il belga, perché il calciatore mi piace e perché ho un ottimo ricordo di lui, quando lo incontrammo con il Lipsia in Champions League e fece un partitone. Con Zhegrova, che bisognerà attendere, credo che Comolli abbia dato una bella sterzata al mercato estivo della Juventus".

Nerozzi ha proseguito: "Kolo Muani è un ottimo giocatore, che ha fatto molto bene alla Juventus. Però Openda probabilmente è più funzionale alla squadra che hai, perché tenendo Vlahovic avresti sostanzialmente avuto 3 centravanti, mentre il belga nasce come trequartista o seconda punta. L'ex Lipsia ha dei numeri che i calciatori nella rosa bianconera non avevano e quando sprigiona tutta la sua velocità è davvero impressionante.

Ha caratteristiche uniche e soprattutto con Openda hai un alternativa sulla sinistra. Contro l'Inter quindi lo lancerei insieme a Yildiz e David anche se lascio un piccolo spiraglio a Vlahovic".

Proprio sul serbo Nerozzi ha poi aggiunto: "Tudor, nonostante le voci dall'intero del club, ha sempre scelto di schierarlo nella scorsa stagione e visto il suo stato di forma, non credo che Vlahovic resterà sempre in panchina dal primo minuto. Penso piuttosto che Tudor cercherà di sfruttarlo al meglio e anche giustamente, perché comunque il calciatore viene pagato profumatamente ed è giusto utilizzarlo. Come andrà a finire col classe 2000? A me risulta che l'entourage del calciatore sia fermo al fatto che l'attaccante andrà via a 0 dalla Juve a fine stagione.

Non so se il ragazzo ha già una squadra dietro ma evidentemente i suoi agenti si sono fatti i loro conti e penso che sia molto difficile che resti".

Openda, perché il suo esordio con l'Inter appare plausibile

Seguendo le parole di Nerozzi, vedere Openda da titolare sin dal primo minuto contro l'Inter potrebbe essere un'opzione più che plausibile. Sulla fascia destra infatti mancherà quasi sicuramente Conceicao, alle prese con un problema muscolare, il tutto da considerare insieme all'assenza di Cambiaso, squalificato per il rosso rimediato contro il Parma. Difficile poi pensare ad un esordio dal primo minuto di Zhegrova (non gioca dallo scorso dicembre), il belga ha quindi delle chance concrete di scendere in campo da titolare.