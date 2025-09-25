La Juventus inizia già a valutare i possibili colpi per la sessione estiva di calciomercato.

In particolare il reparto offensivo potrebbe subire delle modifiche dato il futuro incerto di Dusan Vlahovic, che tra gennaio e giugno (complice il contratto in scadenza) potrebbe lasciare la compagine bianconera.

La Vecchia Signora non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe già seguendo da vicino Nikola Krstovic dell'Atalanta.

I bianconeri valutano Krstovic per il dopo Vlahovic

Arrivato dal Lecce per una cifra vicina ai 25 milioni, il bomber montenegrino si è subito calato bene nella nuova realtà, con 2 gol (la doppietta realizzata al Torino nello scorso turno) e 3 assist firmati in 4 presenze in Serie A.

Il suo è il classico profilo di una prima punta: fisicità, tecnica, fiuto del gol e spirito di sacrificio fanno tutti parte dell'ex Lecce, che nel 3-4-2-1 di Tudor agirebbe da centravanti di riferimento.

L'impressione al momento è che il calciatore montenegrino abbia delle qualità che vadano però ancora sgrezzate, quale miglior contesto di Bergamo per riuscirci. La Dea come accennato l'ha pagato 25 milioni di euro ma deve ancora dimostrare di valerli: se il suo sarà un campionato da ricordare, il prezzo di partenza potrebbe invece lievitare.

Per gennaio Comolli segue Stanisic del Bayern Monaco e Tavares della Lazio

L'inizio di stagione della Juventus è sicuramente stato positivo ma ha anche messo in luce alcune criticità strutturali di una rosa che negli esterni non appare ricca come in altri ruoli.

Per questo, Damien Comolli segue da vicino Josip Stanisic, terzino 25enne del Bayern Monaco che già in estate era stato trattato dalla Vecchia Signora. Il calciatore piace e molto per la sua duttilità, dato che in carriera ha ricoperto praticamente tutti i ruoli della retroguardia.

Il problema semmai è rappresentato dal costo, dato che i tedeschi lo valutano almeno 30 milioni di euro.

Stanisic non è il solo nome sulla lista della società bianconera, che segue con grande interesse anche la vicenda Nuno Tavares: il 25enne portoghese della Lazio appare in rotta con la società e con i tifosi, quando scende in campo non è tranquillo e commette errori banali, come quello che è costato il derby domenica scorsa.

Claudio Lotito lo valuta 40 milioni di euro anche in virtù del grande campionato finalizzato lo scorso anno (quando servì 8 assist), ma se il rendimento dovesse crollare e l'ambiente attorno farsi ancora più pesante, potrebbe anche decidere di cederlo per una cifra inferiore.