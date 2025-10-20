In casa Juventus, il clima è tutt’altro che sereno. I risultati negativi delle ultime settimane hanno fatto scattare il campanello d’allarme ai piani alti della Continassa, dove si starebbe già riflettendo su un possibile esonero lampo di Igor Tudor. L’allenatore croato in estate ha rinnovato con l’obiettivo di ridare compattezza e identità alla squadra dopo un finale della scorsa stagione in crescendo, ma ad oggi non è ancora riuscito a imprimere la svolta attesa. Le prestazioni deludenti, unite a un feeling non ancora pienamente sbocciato con lo spogliatoio, avrebbero messo in discussione la sua posizione tanto è vero che si valuterebbero diversi nomi, fra cui quello clamoroso di Thiago Motta.

Juve, tanti nomi sul tavolo di Comolli fra cui quello clamoroso di Motta

Secondo quanto filtra dall’ambiente bianconero, le prossime partite, soprattutto quelle di campionato, saranno decisive per il futuro del tecnico Tudor. La dirigenza, pur mantenendo ufficialmente una linea di prudenza, starebbe già valutando possibili alternative nel caso in cui la squadra non dovesse reagire con la vittoria contro Lazio e Udinese.

Tra i nomi che circolano nei corridoi della Continassa spiccano quelli di Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Raffaele Palladino. Tre profili differenti ma accomunati da esperienza, conoscenza del calcio italiano e soprattutto disponibilità immediata, poiché tutti attualmente liberi da vincoli contrattuali.

Ma la sorpresa di giornata è un’altra. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, emerge anche un possibile ritorno di fiamma clamoroso: Thiago Motta. L’italo-brasiliano, esonerato proprio dalla Juventus nella scorsa stagione dopo un rapporto complicato con l’ambiente e la squadra, potrebbe paradossalmente tornare in corsa. L’idea, al momento solo teorica, avrebbe una logica economica oltre che tecnica: Motta è ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2027, e un suo eventuale reintegro eviterebbe al club di ritrovarsi con tre allenatori a libro paga. Tuttavia, il suo nome sarebbe preso in considerazione solo a patto che il tecnico accetti di rientrare con un approccio più flessibile, meno dogmatico e con una maggiore apertura nei confronti del gruppo.

La situazione resta in evoluzione.

Juve, alcuni tifosi non hanno dimenticato Motta

Il binomio Thiago Motta - Juventus non ha evidentemente funzionato, ma tanti tifosi non hanno dimenticato il lavoro svolto dal tecnico italo brasiliano. A testimonianza di questo, sono arrivati tantissimi messaggi di stima verso l'ex allenatore bianconero sul web in occasione di alcune foto postate dalla moglie. Un legame che potrebbe anche riprendere da dove si era interrotto.