Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube della differenza di comunicazione fra l'Inter, club che si è immediatamente lamentato per i presunti torti arbitrali subiti a Napoli e la Juventus, che da tempo tace e non fa più sentire il proprio peso politico.

Gramellini: 'L'Inter si presenta con Marotta dopo i torti col Napoli, Juve subisce ogni ingiustizia prona'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha rimarcato le differenze di peso mediatico fra il club bianconero e l'Inter: "I nerazzurri hanno subito un rigore ridicolo contro il Napoli, che al netto del penalty ha meritato di vincere ieri.

Cosa è successo nell'immediato post-partita? Si è presentato il presidente Marotta ai microfoni di Dazn tuonando verso la decisione arbitrale presa contro la sua squadra. Anche se l'Inter è l'ultima che si dovrebbe lamentare, è corretto sottolineare come il suo dirigente si faccia rispettare quando subisce un torto clamoroso. La Juventus invece, a fronte di tutto questo, chi ci manda davanti alle telecamere? Tudor. È corretto quindi che l'allenatore vada a esporsi per conto di una società in silenzio che subisce prona tutte le disavventure, tutte le ingiustizie di questo mondo? Io credo di no".

Sulla gara dell'Olimpico fra Lazio e Juve Gramellini ha poi aggiunto: "Se la Juve dovesse fare la prestazione e vincere contro i biancocelesti non potrebbe puntare allo scudetto, però potrebbe tornare a sperare vivamente nella qualificazione per la prossima Champions League.

Perché poi alla fine tutti, ma dico proprio tutti, tifosi e gli stessi addetti ai lavori, sono figli dei risultati e i risultati sono la miglior medicina per curare la depressione da non vittoria. E quindi la prestazione di questa sera io credo sia veramente importante e il risultato potrebbe essere quella manna dal cielo che manca a una Juve che da oltre un mese sembra decisamente malata".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'L'ultima volta che qualcuno a Torino si è lamentato è intervenuto Gravina'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "A caldo mi ricordo l'ultima volta che un nostro tesserato ha parlato è intervenuto direttamente il Presidente Gravina invitando ad abbassare i toni soprattutto perché eravamo nelle prime giornate.

Qui non è successo", scrive un utente di fede juventina su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Vero, a Verona che ci hanno portato via i tre punti che in questo momento ci avrebbero fatto molto comodo, non abbiamo visto nessun dirigente bianconero davanti ai media. Anche in questo modo si cresce e si ottengono i risultati in campo".