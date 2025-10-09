Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, Marco Ottolini, attuale ds del Genoa, sarà quasi certamente il nuovo direttore sportivo della Juventus. L’innesto, voluto da Damien Comolli, direttore generale bianconero, sarebbe stato scelto per la capacità di Ottolini di lavorare efficacemente in un regime di autofinanziamento.

Balzarini: 'Ottolini figura ideale per Comolli, ha dimostrato di saper lavorare in club in regime di autofinanziamento'

Il giornalista Gianni Balzarini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, parlando della Juventus e della figura del nuovo ds: "Dovrebbe arrivare Ottolini, quindi la lunga rincorsa al direttore sportivo starebbe per finire.

Si attende l'ufficialità, perché parliamo di un professionista che è ancora sotto contratto con il Genoa, ma che andrà in scadenza alla fine di questa stagione. In ogni caso, non è come i calciatori, se vogliono liberarsi si liberano grazie a un rapido accordo. C'è la possibilità di dare una buona uscita al club di appartenenza e quant'altro, quindi diciamo che sarà lui, al 99% sarà il nuovo ds. Ha un passato da grande direttore per quanto riguarda il Genoa, perché è entrato nelle operazioni di Retegui, Dragusin, Guðmundsson e tanti altri. Per Comolli penso che sia il profilo giusto in quanto particolarmente abile nell'operare in piena sostenibilità e autofinanziamento. Questo vuol dire che le società in cui ha lavorato non gli ha mai dato dei soldi e infatti il Genoa si è alimentato finora con le cessioni".

Balzarini ha proseguito: "Quindi bisogna ammettere che tutto quello che aveva detto Comolli si sta pian piano realizzando, con tempistiche che sono diverse, chiaramente da quelle dettate dalla pancia del tifoso che vorrebbe tutto subito. Questo mi fa pensare che la Juve abbia intrapreso la strada giusta, a patto di fare uno step ogni volta che si tratta di farlo. Quindi, che ci voglia pazienza per una ricostruzione 2.0 è innegabile, che si vedano i segnali di questa ricostruzione credo che sia altrettanto innegabile. Ci vuole pazienza, ci vogliono i giocatori, ma a gennaio scordiamoci che possa arrivare gente che ti ribalta la situazione a centrocampo".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Queste sono operazioni da fare d'estate quando il nuovo centrocampista, regista, pensatore o quant'altro ha tutto il tempo di inserirsi, di lavorare con i compagni, di trovare l'intesa e tutte queste belle cose".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Il ds sarà scelto di secondo piano perché i pezzi grossi vogliono garanzie'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito: "A me induce a pensare che come per l'allenatore anche il DS sarà preso non perché convinti di quello che piacerebbe ma bensì perché un dirigente di spessore, come accaduto con Conte e Gasperini, vorrebbe delle garanzie, e non venire a tribolare a fare mercato con quello che riesce ad accumulare dalle vendite", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Permettimi di dissentire sul mercato invernale. Se compri l’uomo giusto fai il salto! Qualche anno fa prendemmo un certo Davids a gennaio e vincemmo lo scudetto grazie a lui".