Nelle scorse ore lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale difende a spada tratta Igor Tudor, tecnico della Juventus finito sotto il fuoco della critica per gli ultimi risultati del club piemontese. Secondo Mecca, infatti, l'allenatore croato sarebbe l'ultimo dei problemi di un club con altre mancanze.

Mecca scende in campo accanto a Tudor: 'L'allenatore è l'ultimo dei problemi di questa squadra'

Il pareggio della Juventus contro il Milan, il quinto consecutivo dei bianconeri se si considera anche la Champions League, ha fatto letteralmente infuriare una cospicua fetta del pubblico bianconero.

Molti di questi, come da copione, stanno chiedendo metaforicamente la testa di Tudor, allenatore che verrebbe considerato troppo dogmatico, poco esperto e non incline a cambiamenti tattici. A scendere in campo accanto all'allenatore croato ci ha pensato quindi Edoardo Mecca, noto speaker radiofonico esperto di calciomercato che su X ha scritto un messaggio chiaro: "A tutti i tifosi arrabbiati: la Juventus dovrà prendere il Ds e cambiare Presidente. L’allenatore è l’ultimo dei problemi. Tudor non è a rischio esonero, mangiate sereni. Per tutto il resto se ne parlerà nel 2026".

Mecca in un secondo messaggio, ha poi commentato a modo suo la gara giocata e pareggiata per 0-0 dalla Juventus contro il Milan: "Avevo il terrore di questa sfida, visto il buon momento del Milan.

Partita di rara bruttezza". Un pensiero piuttosto comune, quello espresso da Mecca e che conferma quanto la piazza bianconera sia delusa da un inizio di stagione che sta diventando sempre più simile a quello della scorsa annata.

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Il pesce puzza sempre dalla testa, non ha senso prendersela con Tudor'

Le parole scritte da Mecca hanno catturato l'attenzione di un nutrito gruppo di utenti su X: "Ma infatti non ha senso prendersela con Tudor. Il pesce puzza sempre dalla testa, la verità è che anche il prossimo presidente sarà figlio della mediocrità e ridimensionamento che Elkann vuole, per questo non ha senso sperare in personaggi come Del Piero ma più come Blanc", scrive un tifoso bianconero rammaricato.

Un altro invece aggiunge: "Il problema sono sempre gli altri, come se ad andare in campo fosse la dirigenza. Ricordo che per fare da collante tra dirigenza e squadra è stato inserito Modesto, quindi rispetto a Motta, Tudor ha un vantaggio. E poi per quale motivo andrebbe tenuto se continuasse cosi?".

Infine, un tifoso evidentemente contrario al pensiero di Mecca ha affermato: "L'unica cosa che dovrebbe cambiare subito è l'allenatore. Tudor non è in grado, il suo curriculum parla per lui".