Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, la Juventus sarebbe il club in Italia che seguirebbe con più attenzione le mosse di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle che i bianconeri vorrebbero tentare di acquisire nella prossima estate.

Moretto: 'Il club bianconero è il più vigile per il futuro di Tonali'

"Il club bianconero è quello più vigile sul profilo di Tonali", questa è l'indiscrezione di calciomercato rivelata su Youtube da Matteo Moretto. Il giornalista ha poi spiegato: "A gennaio del 2025 la squadra italiana che aveva lavorato con maggior forza sul mediano era stata la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Il ds aveva provato ad approfondire la situazione perché stava cercando quel tipo di calciatore che potesse riportare riportare un po' di nazionali italiani alla Continassa. Oggi, la società bianconera continua a seguire Tonali per le stesse motivazioni per le quali Giuntoli lo avrebbe voluto portare in bianconero già nel corso di questa stagione".

Moretto ha analizzato la situazione legata al futuro di Sandro Tonali, ricordando come, durante la scorsa estate, il Newcastle United non avesse nemmeno preso in considerazione l’ipotesi di una cessione del centrocampista. Il club inglese, infatti, considerava l’ex milanista una pedina fondamentale del proprio progetto tecnico, un elemento imprescindibile su cui costruire il rilancio della squadra in Premier League e nelle competizioni europee.

Secondo Moretto, tuttavia, la prospettiva potrebbe mutare nella prossima finestra di mercato. A partire da giugno, la Juventus resterà una delle società più attente all’evoluzione della situazione del giocatore, pronta a valutare ogni possibile spiraglio per riportarlo in Serie A. Tale scenario risulta rafforzato dalle recenti dichiarazioni dello stesso Tonali, che in un’intervista ha espresso ammirazione per la crescita complessiva del calcio italiano, sottolineando come il livello del campionato sia aumentato in modo significativo e lasciando intendere il proprio desiderio di farvi ritorno in futuro.

Moretto ha infine precisato che, qualora Tonali dovesse effettivamente tornare sul mercato, l’interesse non sarebbe limitato alla Juventus.

Attorno al centrocampista si profilerebbe infatti una forte concorrenza, con diverse società di Premier League e top club europei pronte a inserirsi nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni.

Juve, i tifosi rispondono a Moretto: 'Tonali in bianconero? Cosi vi giocate la credibilità'

Le parole di Moretto hanno diviso i tifosi sul web: "Caro Moretto, avete una credibilità riconosciuta da tutti, ma se dici che la Juve, questa Juve, fra l'altro, possa prendere un calciatore che potrebbe andare, casomai, al Manchester City o al Real Madrid o al PSG, miglior centrocampista della Premier, vuol dire mettere in discussione la vostra affidabilità e serietà", scrive severamente un utente su Youtube.

Un altro invece, ci crede e aggiunge: "Tonali alla Juve sicuramente non succede, ma se succede? Tanto noi juventini ci illudiamo come sempre".