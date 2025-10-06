La Juventus valuta una possibile rivoluzione tra i pali nella prossima sessione estiva di calciomercato. Infatti il futuro di Mattia Perin ma anche di Michele Di Gregorio sembrerebbe in bilico con la Vecchia Signora che sarebbe pronta ad ascoltare offerte soprattutto per l'ex Monza obiettivo di mercato di alcuni club di Premier League. La società bianconera non vuole farsi cogliere impreparata e valuta eventuali alternative come Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta che però piace anche all'Inter per il dopo Sommer.

Inter-Juve, si monitora Carnesecchi per la porta

Da diverse stagioni, il classe 2000 dell'Atalanta è tra i migliori portiere del campionato ed ha avuto una crescita tecnica ma anche di leadership durante la sua esperienza atalantina. Le sue prestazioni non sono passate inosservate con diversi club italiani sulle sue tracce per la prossima estate. In particolare, la Juventus ed Inter che potrebbero sfidarsi a giugno per accaparrarsi le prestazioni del numero uno della Dea. La Juve potrebbe valutare offerte importanti per Di Gregorio e Perin, mentre l'Inter va a caccia dell'erede di Sommer che potrebbe lasciare Milano a giugno. Al momento nessuno dei due club ha una reale e concreta trattativa con l'Atalanta che prenderebbe in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 40-45 milioni di euro per cedere uno dei suoi giocatori chiave.

La Juve sonda anche altri profili come Elia Caprile che tanto bene sta facendo con la maglia del Cagliari. L'ex Napoli ha una valutazione inferiore rispetto a Carnesecchi che si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro.

Juve, possibile ritorno di fiamma per Zirkzee

Oltre a programma il mercato estivo, la Juventus valuterà delle opportunità già nella finestra invernale di calciomercato con l'intenzione di rinforzare l'organico. Il reparto offensivo potrebbe subire delle modifiche visto l'interesse di diversi club europei per Vlahovic che con l'offerta giusta potrebbe lasciare Torino prima della scadenza del contratto. Il club bianconero non vuole farsi cogliere impreparato e valuta eventuali alternative al serbo e tra queste risputa anche quella che porta a Joshua Zirzkee che potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio.

L'olandese che prima del suo passaggio ad Old Trafford era stato uno degli obiettivi della Vecchia Signora, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con Amorim e starebbe valutando l'addio per giocare con continuità. La Juve starebbe valutando quest'opportunità e vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe scontrarsi con la volontà dei Red Devils di cedere il classe 2001 solo a titolo definitivo.

Oltre all'ex Bologna, la Vecchia Signora valuta anche altri profili come Gabriel Jesus che potrebbe lasciare l'Arsenal già a gennaio.