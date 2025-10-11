Il futuro di Michele Di Gregorio alla Juventus potrebbe essere in bilico. Nonostante buone prestazioni, il portiere italiano potrebbe lasciare Torino nella prossima estate, visto l'interesse di diversi top club europei. Oltre alla Premier League, con Manchester United e West Ham alla finestra, ci potrebbe essere anche un sondaggio da parte dell'Inter, che starebbe valutando la cessione di Sommer a giugno.

L'Inter prende in considerazione Di Gregorio per il dopo Sommer

Il classe '97 è stato tra i migliori elementi bianconeri della scorsa stagione e ha iniziato quest'annata con il piede giugno.

Nonostante un ruolo da protagonista, la sua avventura in bianconero potrebbe terminare in estate. Stando ad alcuni rumors di calciomercato, l'Inter starebbe valutando la candidatura del numero uno juventino per sostituire Yan Sommer che a giugno potrebbe salutare Milano. Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta, ma di un interesse da parte del club nerazzurro che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi. La Juve prenderebbe in considerazione offerte tra i 30-35 milioni che permetterebbero una plusvalenza importante, visto l'acquisto dal Monza un anno fa per una cifra vicina ai 20 milioni.

Con l'eventuale cessione di Di Gregorio, la Vecchia Signora andrebbe a caccia del sostituto.

Il sogno per l'estate si chiama Mike Maignan che ha il contratto in scadenza nel 2026. In caso di mancato accordo con il Milan, la Juve effettuerà un tentativo per il portiere francese seguito anche da Chelsea e Bayern Monaco. Un altro profilo che piace è quello di Marco Carnesecchi che tanto bene sta facendo con la maglia dell'Atalanta. La valutazione si aggira attorno ai 40 milioni. Infine, resta viva anche l'opzione "low-cost" che risponde al nome di Elia Caprile, valutato 20 milioni dal Cagliari.

Si lavora al rinnovo di Rugani

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte del rinnovo contrattuale dei giocatori più importanti, ma anche di quelli funzionali al progetto targato Igor Tudor.

È il caso di Daniele Rugani che a suon di buone prestazione si sta guadagnando la conferma. Il centrale classe '94 ha offerto una buona prova contro il Milan così come in tutto il pre-campionato guadagnandosi la stima dell'allenatore. Stando alle ultime indiscrezioni, il club bianconero starebbe valutando il rinnovo del centrale italiano considerato una buona alternativa ai titolari. Il contratto di Rugani scade nel giugno 2026 e la Juve starebbe valutando di prolungarlo per un'altra stagione con un ingaggio da circa 2 milioni di euro.