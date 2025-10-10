Kenan Yildiz è uno dei giocatori della Juventus più richiesti sul fronte calciomercato. Le big di Premier avrebbero messo gli occhi su di lui e sarebbero pronte ad un'offerta già nel mercato di gennaio. Oltre a Liverpool ed Arsenal, anche il Chelsea sarebbe pronto a ritornare alla carica e provare ad imbastire una trattativa concreta con la Vecchia Signora.

Il Chelsea insiste per Yildiz, la Juve punta al rinnovo

Già in estate i Blues avevano provato a sondare il terreno per il classe 2005 ma senza successo. A gennaio però potrebbero riprovarci mettendo sul piatto una cifra attorno ai 75-80 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il suo faro offensivo in questo inizio di stagione.

Attenzione anche al forte interesse da parte dell'Arsenal che potrebbe decidere di inserire il cartellino di Gabriel Jesus come parziale contropartita tecnica. Il brasiliano è seguito proprio dai bianconeri in caso di partenza di Vlahovic nella finestra invernale di mercato.

Al momento per Yildiz non ci sono delle offerte concrete che però potrebbero arrivare nei prossimi mesi. La Juve non ha però alcuna intenzione di cedere il talento turco e sta avanzando i discorsi per il rinnovo del contratto. Stando agli ultimi rumors, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad un contratto fino al 2030 con un ingaggio vicino ai 7 milioni di euro. Una proposta da top player con Yildiz che sarebbe sempre più intenzionato a continuare il suo percorso a Torino, Premier permettendo.

Retroscena Castagne, offerta dei bianconeri in estate

La Juventus è alla ricerca di un terzino per il 3-4-2-1 di Tudor ed in estate ha sondato diversi profili per accontentare l'allenatore. Stando ad alcuni retroscena, uno dei nomi sul taccuino della dirigenza era quello di Timothy Castagne, esterno belga in forza al Fulham. Il calciatore ha rivelato l'interesse dalla parte della Vecchia Signora ma la trattativa con i Cottagers non si è mai definita del tutto vista la volontà del Fulham di trattenere l'ex Atalanta e di prendere in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 40 milioni. Una cifra ritenuta elevata dalla Juventus che ha successivamente virato su altri obiettivi come Joao Mario.

Nonostante l'arrivo del portoghese, il club bianconero è pronto a ritornare sul mercato per rinforzare le corsie esterne a gennaio. Resta in auge la candidatura di Nahuel Molina che potrebbe lasciare l'Atletico per giocare con maggiore continuità. Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbe favorire un eventuale trattativa. Vive anche altre piste come quelle che portano a Ferland Mendy valutato 20 milioni dal Real e Clauss il cui cartellino si aggira attorno ai 12-15 milioni.

Infine, da monitorare la situazione Raphael Guerreiro in scadenza di contratto nel giugno 2026 ma che la Juve starebbe valutato già per gennaio.