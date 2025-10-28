Trattenere i migliori calciatori presenti in rosa, così da continuare il progetto avviato in estate. È questo uno degli obiettivi della Juventus sul fronte calciomercato. Sono infatti diversi i giocatori finiti nel mirino dei top club europei per la prossima sessione estiva di mercato. Tra questi c'è anche Michele Di Gregorio, che sarebbe diventato un obiettivo del Real Madrid come eventuale sostituto di Courtois.

Juve, possibile offerta del Real per Di Gregorio

Dopo un avvio di stagione complicato, il numero uno bianconero ha risposto sul campo con grandi prestazioni; l'ultima proprio contro il Real Madrid in Champions League dove ha dimostrato tutte le sue qualità.

Stando ad alcuni rumors di mercato, proprio l'estremo difensore classe 97 è uno dei profili seguiti dai Galacticos per il dopo Courtois. Il club spagnolo potrebbe così provare ad intavolare una trattativa con la Vecchia Signora per giugno mettendo sul piatto una cifra vicina ai 40-45 milioni di euro. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra le parti ma di un semplice sondaggio da parte del Real, sondaggio che, però, potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Molto dipenderà anche dalle reali offerte che arriveranno e soprattutto dal piazzamento stagionale dei bianconeri che potrebbero decidere di cedere qualche prezzo pregiato per trattenere calciatori altrettanto importanti come Yildiz e Thuram.

In caso di eventuale cessione di Di Gregorio, il club bianconero potrebbe ritornare su Marco Carnesecchi che tanto bene sta facendo con la maglia dell'Atalanta. Il portiere italiano ha una valutazione vicina ai 30-35 milioni. Altro portiere di grande affidabilità è Elia Caprile, protagonista con il Cagliari di Pisacane. Più difficile la pista Mike Maignan che, in caso di mancato rinnovo con il Milan, resta l'obiettivo numero di Manchester United e Chelsea, pronte a garantire un ingaggio superiore rispetto a quello eventuale proposto dalla Juve.

Bayern e Tottenham continuano a monitorare Vlahovic

In attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore, lo snodo fondamentale in casa bianconera è legato al futuro di Dusan Vlahovic.

Il serbo potrebbe lasciare Torino a gennaio visto il contratto in scadenza nel giugno 2026, con la Juve che potrebbe valutare delle offerte per non perderlo a parametro zero.

Una delle società maggiormente interessate resta il Tottenham che ha iniziato la stagione in maniera positiva. Gli Spurs vorrebbero rinforzare il reparto offensivo così da poter confermare la partecipazione alla prossima Champions League. Altro top team interessato al nove bianconero è il Bayern Monaco che, nonostante la presenza di Jackson, è alla ricerca di un'alternativa di grande spessore ad Harry Kane.