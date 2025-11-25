Nelle scorse ore il giornalista Giuseppe Pastore ha evidenziato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio il momento complicato che sta vivendo Kenan Yildiz alla Juventus. Un tema che ha affrontato anche il cronista Riccardo Trevisani.

Juventus, Pastore: 'Yildiz non tira più, non salta più l'uomo e non si accende da tempo'

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della Juventus e del suo talento Kenan Yildiz: "Tutti ci aspettiamo che diventi un 10 moderno, un 10 dei giorni d'oggi, un 10 che faccia assist, che stia in mezzo al gioco e che calci, perché ha un tiro da fuori area tra i migliori d'Europa potenzialmente, come ha dimostrato anche a settembre contro il Borussia e contro l'Inter.

Però non lo fa più. Yildiz non tira più, non tira più a giro, non salta più l'uomo, non si accende più da diverso tempo, anche da prima di Spalletti. Siccome le cose, secondo me, vanno dette prima che poi peggiorino, il trend mi fa pensare che il lavoro del tecnico bianconero dovrà essere proprio quello di trovare la chiave, al di là delle formule, per capire Yildiz. Per metterlo al centro della Juve, ma deve anche capire se Yildiz ci vuole stare al centro della Juve, perché poi si entra nel campo della personalità, che è il grande tema dei calciatori del 2000".

Pastore ha concluso: "E lì entriamo in un terreno molto più minato. Spalletti sta facendo capire tante volte in questi giorni che la squadra non è che ha tutta questa qualità e questa personalità per giocare bene a calcio.

A Firenze ho praticamente rivisto la Juve di Tudor. In ogni caso a Yildiz hanno dato la maglia numero 10 e lui accettandola si è preso oneri e onori".

Juventus, Trevisani: 'La cosa preoccupante di Yildiz è che non calcia più in porta'

Della possibilità che Kenan Yildiz possa tornare a essere protagonista con la Juventus ha detto la sua ai microfoni di Cronache di Spogliatoio anche il giornalista Riccardo Trevisani: "Non ho neanche mezzo dubbio che si possa prendere la squadra bianconera. Credo che tutti i giocatori abbiano dei momenti di alti e bassi e Yildiz ha fatto un gol in meno di Lautaro. Quindi questa cosa qui non mi preoccupa proprio. Quello che invece mi fa pensare è che il turco non riesce più a calciare verso la porta avversaria".

Trevisani ha poi concluso sottolineando: "Secondo me la Juventus sta subendo l'ennesima trasformazione, è passata da squadra che non faceva un tiro in porta, a squadra che improvvisamente faceva possesso palla, poi squadra che giocava con la difesa a tre e adesso è arrivato uno che vuole farle rifare possesso palla, aggressione, verticalità, gioco corale. Quindi è la quarta trasformazione in 16 mesi, non è facile per nessuno, figurati per un 2005".