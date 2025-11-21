Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le voci che vorrebbero la Juventus su Cancelo e l'Inter su Adeyemi non avrebbero basi concrete..

Romano: 'Juve-Cancelo e Inter-Adeyemi due colpi che non mi risultano'

Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di diverse voci di mercato che nelle scorse ore stanno circolando. Romano ha dunque iniziato con la Juventus: "Anche a causa della sosta stanno uscendo diverse indiscrezioni e fra queste c'è quella che vorrebbe un ritorno in bianconero di Joao Cancelo.

Intanto va detto che in questo momento non mi risulta che il club bianconero stia lavorando ne parlando con il procuratore del terzino, vale a dire Jorge Mendes. Almeno attualmente non ci sono stati discorsi di alcun tipo fra le parti e soprattutto parliamo di un calciatore che percepisce uno stipendio nettamente al di fuori delle possibilità di qualsiasi club italiano. Quindi semmai Cancelo dovesse davvero pensare di tornare in Serie A, lo dovrebbe fare abbassandosi nettamente l'ingaggio. Perciò un suo ritorno alla Juventus non risulta".

Romano si è poi sposta sull'Inter: "Un altro calciatore che sta circolando in queste ore è quello di Karim Adeyemi. È vero, in questi giorni certamente si sta guardando attorno, perché può andare via nel 2026.

Inoltre il fatto che abbia cambiato procuratore, scegliendo il già citato Jorge Mendes, faciliterebbe un suo trasferimento. Il noto procuratore portoghese ha infatti già cominciato a instaurare dei dialoghi con diversi club, fra cui ci sarebbe anche l'Inter ma a me non risulta che oggi ci siano dei discorsi avanzati con i nerazzurri. Da quello che so Mendes sta parlando con alcune società ma la priorità di Adeyemi è quello di andare a giocare in Inghilterra. Il tedesco ha il pallino di giocare in Premier e non sta dando la priorità alla Serie A. Non a caso la scorsa estate ha rifiutato il trasferimento nel Napoli".

Il giornalista ha infine chiosato parlando di Federico Chiesa: "Ancora oggi ha manifestato la propria volontà di restare al Liverpool e giocarsi le sue carte con i Reds.

È chiaro però che se da qui a gennaio, il calciatore non avesse avuto le sue chance e soprattutto il club inglese mettesse a segno un colpo sull'esterno, allora le cose potrebbero cambiare radicalmente. In quel caso qualche società italiana avrebbe la possibilità di riportare l'ex Juve nel bel paese".

Chiesa, a chi farebbe comodo fra le grandi di A

Seguendo proprio le ultime parole di Romano, è interessante analizzare quale delle big nel campionato italiano potrebbe dare la caccia a Chiesa per il mercato di gennaio. La Roma è la prima formazione che viene in mente: i giallorossi dalla scorsa estate sono alla ricerca di un esterno offensivo da schierare proprio in alto a sinistra e che sia in grado di assicurare gol e superiorità numerica a ogni affondo.

Due caratteristiche che Chiesa ha mostrato di avere. C'è poi il Napoli che potrebbe tentare un affondo per l'ex Juve, visto soprattutto l'inizio di stagione deludente che stanno vivendo Neres e Noa Lang. Infine anche il Milan potrebbe fare un pensiero al classe '97, soprattutto se Jimenez dovesse lasciare il club rossonero.