Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato su Youtube della Juventus e commentando l'1-1 con lo Sporting Lisbona, ha sottolineato come il club bianconero sia di nuovo incappato nella propensione a pareggiare che lo aveva accompagnato nella recente era Tudor.

Chirico: 'A questa squadra è tornata di nuovo la pareggite, ma almeno ho visto mezz'ora di calcio'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando dell'1-1 fra Juventus e Sporting Lisbona di Champions League ha detto: "A questa è tornata di nuovo la pareggite.

Lo so, molti adesso mi staranno rimproverando perché mi ero esaltato dopo la vittoria targata Spalletti con la Cremonese ma io anche ieri contro i portoghesi ho visto almeno una mezz'ora nel primo tempo di grande calcio. Abbiamo creato un'occasione dopo l'altra ma la gara, al netto di una partenza non positiva, è stata decisa da ottimi interventi del loro portiere e dall'imprecisione sotto porta dei nostri attaccanti. Va anche detto per onestà che la Juventus ha rischiato di andare sotto di due gol, perché dopo la rete segnata da Araujo si è ballato parecchio e questo a causa di una fase difensiva che non funziona. Certo, mancano due calciatori importanti come Bremer e Cabal ma dei meccanismi devono essere rivisti".

Chirico ha proseguito: "Dopo la traversa dello Sporting però c'è stata una reazione e la Juventus ha meritato il pareggio e forse avrebbe meritato anche qualcosa in più. Ho contato almeno quattro azioni da gol e ha messo all'angolo gli avversari, non riuscendo però nella rimonta totale. Ieri però devo ammettere di aver osservato un grande Dusan Vlahovic: io non sono un estimatore del calciatore, ma in quella mezz'ora che ho citato prima, il serbo ha segnato, trascinato la squadra e dato grande energia allo stadio. Sto notando un miglioramento deciso nelle ultime tre partite da parte sua e mi riferisco proprio al modo di stare in campo. Poteva fare il secondo gol, solo degli interventi decisivi di Rui Silva glielo hanno tolto.

Poi nella ripresa è calato un po' come tutta la Juventus, anche grazie al palleggio di qualità dello Sporting Lisbona che ha provato ad anestetizzare il match".

Juve, i tifosi commentano le parole di Chirico: 'Uscire dalla Champions, vista la rosa che abbiamo, sia la cosa migliore'

Sotto all'intervento di Marcello Chirico sono intervenuti diversi tifosi bianconeri. "Io sono soddisfatto. Vedo qualcosa di importante. Un grande atteggiamento, un grande carattere. La strada è quella giusta. Le vittorie arriveranno", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La tua analisi è onesta ed al solito perfetta ma credo che uscire dalla Champions , vista la nostra rosa, sia meglio".