Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha dedicato un messaggio su X all'operato di Damien Comolli con la Juventus, sottolineando le criticità della gestione dell'amministratore delegato transalpino.

Ravezzani: 'Comolli al momento ha fatto un mercato disastroso e cambiato due allenatori in tre mesi'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus e nello specifico all'operato del neo amministrato delegato dei bianconeri Damien Comolli: "È arrivato alla Juve dicendo: direttore sportivo per ora non serve, mercato solo con algoritmi e inviati a casa dei candidati per studiarli, allenatore deve adeguarsi al club e non viceversa.

Al momento il mercato è un disastro e siamo al secondo tecnico in tre mesi. Non può che migliorare…".

Il giornalista, restando in tema Juventus ma focalizzandosi poi sul match pareggiato dai bianconeri contro la Fiorentina ha aggiunto: "Juve con poco cuore e Spalletti non dà la scossa. Ma Guida al Var sbaglia sul rigore. Ha chiesto di non arbitrare il Napoli per stare tranquillo a casa. Il sospetto che per stare tranquillo abbia anche usato più severità nel valutare l’azione Juve é forse sbagliato, ma legittimo". Una visione sull'episodio arbitrale completamente opposta a quella scritta dal cronista Giovanni Capuano.

Infine, Ravezzani ha lanciato una frecciatina nei confronti del tecnico della Juve Luciano Spalletti: "Sbaglia a far entrare Conceicao solo a 15 minuti dalla fine.

Col portoghese la Juve cambia marcia e inerzia della partita. Sembra quasi che l’allenatore sia ancora sotto shock dopo il crollo Nazionale. Da lui la Juve si aspetta più coraggio e voglia di inventare".

Juventus, i tifosi rispondono a Ravezzani: 'Posso anche dare tutto ma non hanno il livello necessario'

Le parole di Ravezzani hanno acceso la discussione tra i tifosi del web: "Possono dare cuore e anima, non ė colpa dei giocatori. Non hanno il "livello superiore" di cui parla Spalletti. Non ė una rosa da top team e non sarebbero titolari in nessuna big europea. Yildiz crescendo lo sarà. Juve da riprogrammare tassello per tassello, non con toppe" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Il VAR alla Juve toglie almeno 10-15 punti ogni anno da diversi anni.

In Europa non intervengono in modo discrezionale ad ogni azione. Partita comunque inguardabile e tempo di gioco effettivo ridicolo, sempre fermi, il prodotto serie A fa pena, auguri a chi ci deve lavorare".