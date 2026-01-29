Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, il Bologna starebbe proponendo a diversi club, tra cui anche la Juventus, il profilo di Emil Holm. Il terzino svedese classe 2000 rappresenterebbe una soluzione immediata per quelle società alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra, ruolo che alla Continassa viene considerato ancora scoperto.

Secondo quanto riferito dal Momblano, il Bologna avrebbe già in mano una proposta concreta del Wolverhampton: 15 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi Holm. Un’offerta economicamente importante, che però non convincerebbe del tutto il calciatore, intenzionato a restare nel campionato italiano per proseguire il proprio percorso di maturazione.

Da qui l’idea del club emiliano di sondare il terreno anche con alcune big di Serie A, Juventus compresa, nella speranza di trovare una soluzione gradita a tutte le parti coinvolte.

La posizione del Bologna e i paletti sulla trattativa

Il Bologna, tuttavia, non sembra disposto a fare sconti sulla formula. Stando alle parole di Momblano, la dirigenza rossoblù non aprirebbe a un semplice prestito con diritto di riscatto, soluzione spesso utilizzata nei mercati di riparazione, ma pretenderebbe almeno l’inserimento di un obbligo di riscatto da esercitare nella prossima estate. Una richiesta chiara, che punta a garantire al club un’entrata certa e programmabile, indipendentemente dall’impatto immediato del giocatore nella nuova realtà.

È proprio questo aspetto a rendere la trattativa potenzialmente complessa per la Juventus, attenta a non appesantire ulteriormente i bilanci e orientata, almeno in questa fase, verso operazioni più flessibili.

Holm alternativa a Norton-Cuffy e la concorrenza del Napoli

Al netto delle formule e dei profili sondati, è ormai risaputo come alla Continassa stiano cercando un terzino destro. Negli scorsi giorni, non a caso, era circolato con insistenza il nome di Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese del Genoa molto apprezzato dal direttore sportivo bianconero Ottolini. Un profilo giovane, di grande prospettiva, ma anche decisamente più oneroso dal punto di vista economico. In questo scenario Emil Holm potrebbe rappresentare un’alternativa più sostenibile: forse meno esplosivo e meno performante sul piano offensivo, ma già abituato ai ritmi della Serie A e con margini di crescita ancora interessanti.

La Juventus, qualora decidesse di approfondire seriamente la candidatura dello svedese, dovrebbe però guardarsi dalla concorrenza del Napoli. Anche il club partenopeo, infatti, sarebbe alla ricerca di rinforzi sulle fasce e potrebbe inserirsi nella corsa per il classe 2000.