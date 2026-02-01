Molti tifosi della Juventus sperano che Luciano Spalletti, finita la stagione in corso, possa rinnovare con il club bianconero, prolungando cosi il suo rapporto con la vecchia signora. Un'ipotesi non sposata però da Graziano Campi, giornalista sportivo che sul proprio account X ha dipinto uno scenario che vedrebbe l'ennesima rivoluzione tecnico tattico alla Continassa: "Penso che a fine anno Spalletti, Chiellini e Modesto saluteranno la Juve, lasciando spazio alla vera rivoluzione di Comolli, che non è ancora iniziata. Oppure viceversa, ma sarei stupito" scrive Campi che poi aggiunge: "Continuare insieme?

Forse, ma mi sembra un mercato alla "Djalo e Alcaraz". Il giornalista fa evidentemente riferimento agli ultimi acquisti della Juventus, che hanno portato a Torino Jeremie Boga, colui che dovrebbe rivestire i panni del vice-Yildiz ec Emil Holm, terzino che passerà i prossimi 5 mesi in bianconero al posto di Joao Mario.

Campi: 'Ad oggi il centravanti più forte per la Juve resta Vlahovic, qualsiasi investimento è uno spreco di soldi'

Sempre restando in tema calciomercato, Campi ha poi analizzato le difficoltà riscontrate dalla Juventus in questo gennaio per acquisire un centravanti, ricordando a tutti che un bomber i bianconeri già ce l'hanno: "Mateta, En-Nesyri, Duran. Ad oggi il centravanti più forte per la Juve resta Vlahovic, che fino a fine stagione ha un contratto con i bianconeri.

Dovrebbe rientrare tra un mese: qualsiasi investimento a breve termine è uno spreco di soldi".

Un pensiero, quello di Campi, che potrebbe riflettersi anche sull'ultimo nome che la Juventus avrebbe messo nel mirino per potenziare il proprio reparto offensivo, Mauro Icardi.

Juve, i tifosi rispondono a Campi

Le parole di Campi hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Sono convinto anche io che le strade o di Spalletti o di Comolli con la Juve a fine anno dovranno dividersi. Sarebbe stupido se a lasciare il fossero Chiellini e Spalletti e non il francese. La strada è tracciata ed è quella da seguire" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Chi rischia di essere cacciato è Comolli.

È stato mandato via Giuntoli che aveva fatto degli errori ma aveva conquistato la Champions alla fine. Non vedo perché il francese non debba avere lo stesso trattamento, visto che sta facendo anche peggio".