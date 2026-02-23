La Juventus si prepara a vivere una delle serate più delicate e decisive della propria stagione. Mercoledì sera lo Stadium sarà teatro di una sfida che va ben oltre il semplice risultato sportivo: contro il Galatasaray i bianconeri sono chiamati a un’impresa vera, di quelle che possono cambiare il senso di un’annata intera. Il 5-2 subito all’andata dei sedicesimi di Champions League pesa come un macigno e impone una rimonta quasi ai limiti dell’impossibile. Servirà una Juventus diversa, feroce, lucida e soprattutto cinica sotto porta, qualità che troppo spesso sono mancate nelle ultime uscite stagionali.

Servono cuore, qualità e una Juve perfetta

Per ribaltare il risultato contro la formazione guidata da Okan Buruk non basterà l’orgoglio. Occorrerà una prestazione maiuscola, fatta di intensità costante, pochissimi errori individuali e una gestione emotiva impeccabile. Il problema è che la Juventus vista recentemente, sia in Europa sia in campionato, non sembra offrire garanzie in tal senso. La sconfitta interna contro il Como, capace di imporsi con un netto 2-0 allo Stadium, ha lasciato strascichi evidenti sul piano mentale. Spalletti ha parlato di carattere, di paure e calciatori spaventati dalla pressione che impone la piazza. Eppure, la gara contro il Galatasaray non può e non deve essere catalogata come una semplice formalità, perché in palio c’è molto di più di una qualificazione.

Passaggio del turno e ossigeno per i conti bianconeri

Il valore della sfida, però, non si esaurisce sul rettangolo verde. Superare il turno e approdare agli ottavi di finale significherebbe dare un senso concreto a una stagione che, altrimenti, rischierebbe di essere ricordata come di transizione. Ma c’è anche un aspetto economico tutt’altro che secondario. Il passaggio del turno garantirebbe alla Juventus un incasso stimato intorno ai 14 milioni di euro, tra premi UEFA e la possibilità di disputare almeno un’altra gara nella massima competizione continentale, con relativi introiti da botteghino e diritti commerciali. Un dato da non sottovalutare in un momento storico estremamente complicato per la società bianconera, alle prese con una situazione finanziaria fragile e con margini di manovra sul mercato ridotti all’osso. Per questo la notte contro il Galatasaray assume i contorni di un bivio: fallire significherebbe subire un'altra mazzata, mentre riuscirci potrebbe invece riaccendere entusiasmo e fiducia.