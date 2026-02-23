Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube di un calciatore che potrebbe letteralmente accendere il calciomercato estivo di giugno, Marco Palestra: "Il terzino in prestito al Cagliari è seguito dal Napoli, piace all'Inter e piace tantissimo alla Juve, che è la squadra che si è mossa per prima. Perché la società bianconera a luglio dell'anno scorso aveva offerto 15 milioni all'Atalanta per prendere Dea, no della Dea che all'epoca disse "Ne parliamo per 25 più bonus". Tanti, troppi in quel momento secondo la Juve per un giocatore che aveva una manciata di presenza in Serie A.

Adesso però, col senno del poi ne servono almeno 40 e se Palestra va al mondiale con l'Italia e fa un bel torneo, poi rischia di diventare come Calafiori, cioè è un giocatore da 50 milioni, quindi da Premier League e non più da Serie A".

Schira: 'Per Palestra si sta muovendo anche il Tottenham'

Il giornalista ha proseguito sul tema Palestra: "E in effetti dalla Premier League stanno venendo diverse squadre settimanalmente a visionarlo, a studiarlo da vicino. L'ultima che si è mossa ed era presente con un emissario che da Londra è andato a Cagliari per seguire la gara fra i sardi e la Lazio, è il Tottenham. Palestra in quell'occasione è stato anche il migliore in campo e gli Spurs sono consapevoli di potersi giocarsi le loro carte, in quanto vantano ottimi rapporti con l'agente del calciatore, ovvero Alessandro Lucci, lo stesso che assiste Dejan Kulusevski".

Schira e il possibile duello di mercato fra Juve e Napoli per Poku

Tornando a parlare delle squadre italiane infine, Schira ha riferito di un possibile duello di mercato fra Juventus e Napoli: "C'è un ragazzo del 2004 che sta facendo molto molto bene a Leverkusen, si chiama Ernest Poku. Passaporto olandese, quindi comunitario, gioca a destra, gioca a sinistra, veloce, salta l'uomo, guizzante, sgusciante, è un esterno molto interessante. La prima squadra italiana che si è mossa e che ha iniziato a seguirlo già da un mese da questa parte è il Napoli. Giovanni Manna è molto attento al mercato dei talenti e lo sta studiando. Attenzione però perché mercoledì scorso in occasione della gara di Champions del Bayer c'era anche uno scout della Juve che l'ha visionato".