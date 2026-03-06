Le strategie di mercato della Juventus per la prossima estate potrebbero intrecciarsi con quelle del Napoli. Secondo quanto raccontato sulle frequenze di Radio CRC dal giornalista Carlo Alvino, il tecnico bianconero Luciano Spalletti avrebbe infatti indicato alla dirigenza due profili precisi per rinforzare il centrocampo: Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa.

Alvino ha riportato parole piuttosto nette sull’argomento: “Do una notizia certa: Spalletti vuole Stanislav Lobotka. Si tratta di un calciatore graditissimo all'allenatore. Ma se la Juve fallisse la qualificazione in Champions League non avrebbe poi la liquidità necessaria per arrivare allo slovacco.

Non escludo che a Spalletti piaccia anche Anguissa, ma il primo obiettivo è Lobotka”. Una rivelazione che si inserisce perfettamente nelle indiscrezioni di mercato che vedono la Juventus pronta a intervenire in maniera importante in mediana nella prossima sessione estiva.

Lobotka, il regista ideale per il gioco di Spalletti

Tra i due profili indicati dall’allenatore, il nome in cima alla lista sarebbe proprio quello di Lobotka. Il centrocampista slovacco rappresenta infatti uno dei migliori interpreti del ruolo di regista in Serie A, capace di dettare i tempi della manovra con precisione e continuità. Un tipo di giocatore che Spalletti ha sempre considerato fondamentale nei suoi sistemi di gioco, nei quali il play davanti alla difesa assume un ruolo centrale nell’impostazione e nella gestione del possesso.

L’arrivo di Lobotka a Torino porterebbe dunque qualità tecnica, geometrie e grande intelligenza tattica in un reparto che la Juventus vuole rinnovare e rendere più competitivo. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Alvino, l’operazione potrebbe dipendere anche dal piazzamento finale dei bianconeri: senza la qualificazione alla UEFA Champions League, infatti, il club rischierebbe di non avere le risorse economiche necessarie per affrontare una trattativa di questo livello.

Anguissa alternativa di peso e l’ostacolo De Laurentiis

Accanto al regista slovacco, Spalletti apprezzerebbe anche le qualità di Anguissa, centrocampista dalle caratteristiche molto diverse ma altrettanto preziose. Il camerunense garantirebbe forza fisica, corsa e capacità di inserimento, elementi che potrebbero completare alla perfezione il centrocampo bianconero, offrendo equilibrio tra qualità tecnica e potenza atletica.

La doppia operazione, però, si presenta tutt’altro che semplice. Entrambi i calciatori sono infatti sotto contratto con il Napoli fino al 2027, una situazione che rafforza notevolmente la posizione del club partenopeo in eventuali trattative.