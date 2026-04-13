Alla vigilia del cruciale ritorno dei quarti di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain ad Anfield, l'allenatore Luis Enrique ha definito la sfida insidiosa. Nonostante la vittoria per due a zero all'andata a Parigi, il tecnico spagnolo ha richiamato i suoi alla massima concentrazione, consapevole della rapidità con cui il calcio può mutare.

«Quella di domani è una gara insidiosa; il calcio e le partite cambiano molto rapidamente, bisogna essere concentrati perché si può subire un gol in un attimo. Sarà importante iniziare bene, ma non sarà la chiave del successo», ha affermato Luis Enrique.

Il tecnico ha poi aggiunto: «Sappiamo quanto sia difficile giocare in questo stadio, ma è una motivazione per noi, anche perché il risultato è risicato rispetto a quello che si è visto all’andata. Ci saranno momenti difficili, ma abbiamo esperienza in questo tipo di partite e sono sicuro che saremo pronti».

Le Considerazioni di Achraf Hakimi

Al fianco di Luis Enrique, il difensore Achraf Hakimi ha condiviso le proprie riflessioni, evidenziando la maturazione della squadra. «Penso che la differenza rispetto all’anno scorso sia che abbiamo più fiducia, siamo i campioni in carica e sappiamo come gestire questo tipo di partita, ma in questo tipo di competizione non ci sono favoriti», ha dichiarato Hakimi, sottolineando la maggiore consapevolezza acquisita dal collettivo nelle sfide di alto livello.

Modifiche al Calendario e Polemiche in Ligue 1

La preparazione del PSG per l'impegno europeo è stata agevolata dalla Lega Calcio francese(LFP), che ha posticipato la partita di campionato contro il Lens (dall'undici aprile al tredici maggio). Questa decisione, volta a consentire ai parigini di concentrarsi sulla Champions League, ha generato proteste dal Lens, che si troverà ad affrontare tre incontri in una settimana cruciale. La LFP ha proposto al Lens di anticipare la sfida contro il Nantes per un giorno di riposo aggiuntivo in caso di qualificazione del PSG alle semifinali. Anche Brest-Strasburgo è stato rinviato per ragioni simili, senza obiezioni.

Tali modifiche rientrano nella strategia della Lega francese per preservare il quinto posto nel ranking UEFA, assicurando quattro slot nella prossima Champions League. Il PSG si appresta quindi ad affrontare la delicata trasferta di Liverpool con la massima attenzione, consapevole di dover superare uno degli ostacoli più ardui d'Europa.