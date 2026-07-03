Il mercato continua a intrecciare le strategie delle big di Serie A, tra obiettivi ambiziosi e trattative tutt'altro che semplici da portare a termine. In casa Juventus il nome in cima alla lista per la porta sarebbe quello di Marco Carnesecchi, considerato però un investimento molto complicato per costi e condizioni dell'operazione. Sul fronte offensivo, invece, Roma e Napoli sarebbero entrambe interessate ad Alejandro Garnacho, esterno destinato a lasciare il proprio club davanti a un'offerta ritenuta congrua.

Carnesecchi resta il sogno della Juventus, ma servono troppi incastri

Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Di Natale nel corso di una diretta su Juventibus, il grande sogno della Juventus per la porta continuerebbe a chiamarsi Marco Carnesecchi. L'estremo difensore dell'Atalanta sarebbe il profilo ideale individuato dalla dirigenza bianconera per il presente e per il futuro, grazie alle qualità mostrate nelle ultime stagioni in Serie A.

Trasformare il sogno in realtà, tuttavia, appare estremamente complicato. L'Atalanta, infatti, valuterebbe il proprio portiere intorno ai 50 milioni di euro, una cifra che oggi la Juventus difficilmente potrebbe mettere sul tavolo. Per tentare un affondo concreto sarebbe prima necessario cedere Michele Di Gregorio, operazione che al momento non si preannuncia semplice.

Soltanto con un'importante entrata economica derivante dalla sua eventuale partenza, i bianconeri potrebbero pensare di avvicinarsi alle richieste del club bergamasco, magari proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Garnacho infiamma il mercato: non c'è solo la Roma, spunta il Napoli

Nelle ultime ore il nome di Alejandro Garnacho è stato accostato alla Roma. I giallorossi avrebbero effettuato alcuni sondaggi esplorativi per l'esterno argentino, considerato un profilo in grado di aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo.

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, però, sul classe 2004 non ci sarebbe soltanto il club capitolino. Anche il Napoli starebbe seguendo con attenzione l'evoluzione della situazione, pronto a inserirsi nella corsa qualora si aprissero i margini per una trattativa.

Dal canto suo, il Chelsea avrebbe aperto alla cessione del giocatore dopo una serie di incomprensioni che ne avrebbero limitato l'impiego nel corso dell'ultima stagione. La richiesta dei Blues si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante ma ritenuta accessibile da diversi club interessati al talento argentino.