Il presidente della Repubblica ha accolto le delegazioni di Lazio e Inter al Quirinale, in un incontro che precede la finale di Coppa Italia. Durante l'occasione, il capo dello Stato ha espresso un sentimento di rammarico per l'esclusione dell'Italia dai Mondiali di calcio, sottolineando come il calcio nazionale sia attualmente costretto a limitarsi a competizioni interne. "Non posso non esprimere un sentimento di rammarico per il fatto che il nostro calcio gioca trofei importanti, ma dentro i confini nazionali. Chi ha la mia età ha avuto il privilegio di aver visto mondiali e europei, ma oggi attraversa una pausa insolitamente e inspiegabilmente lunga", ha dichiarato il presidente.

Mattarella ha poi rivolto un messaggio di speranza per il futuro del calcio italiano, indicando nella finale di Coppa Italia un potenziale e atteso segnale di ripresa per l'intero movimento. "La finale di Coppa Italia può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Lo spettacolo servirà a molti, soprattutto ai più giovani, di innamorarsi sempre più del calcio", ha aggiunto. Il presidente ha inoltre auspicato che la partita sia improntata a correttezza, lealtà e spirito sportivo, invitando esplicitamente a "disarmare le parole e i comportamenti" per un clima di sano agonismo.

La vigilia della finale all'Olimpico

L'incontro al Quirinale si inserisce in una giornata particolarmente densa di appuntamenti per le due squadre, che si preparano a disputare la finale davanti a circa 67mila spettatori che affolleranno lo Stadio Olimpico.

Le delegazioni di Lazio e Inter sono state ricevute insieme ai rappresentanti della Lega Serie A. Nel corso della giornata, sono in programma anche le conferenze stampa degli allenatori e dei giocatori delle due formazioni, momenti cruciali per definire le strategie e presentare al pubblico le aspettative in vista della grande sfida.

Atmosfera e iniziative pre-partita

Per l'attesissima finale, è previsto il tutto esaurito. Oltre 30mila tifosi laziali sono pronti a colorare metà stadio con la loro prima maglia biancoceleste, dando vita a una grande coreografia che promette di essere spettacolare. Il prepartita sarà ulteriormente arricchito dalla musica: il cantante Nek interpreterà l'Inno di Mameli insieme alla Banda Musicale della Guardia di Finanza, pochi minuti prima del fischio d'inizio previsto per le ore 21.

L'evento rappresenta un momento cruciale e significativo non solo per le due squadre che si contenderanno il trofeo, ma per l'intero movimento calcistico nazionale, che guarda a questa sfida come un'occasione per trovare nuovi stimoli e avviare una decisa ripartenza dopo le recenti delusioni accumulate a livello internazionale.