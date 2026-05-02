Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube e parlando della Juventus ha fatto il nome di un attaccante che potrebbe circolare in orbita bianconera in estate: "Gonzalo Garcia è è uno degli attaccanti più promettenti in Spagna. Mi trovo attualmente a Madrid e posso assicurare che il centravanti di cui parlo è uno dei più stimati dell'intera tifoseria del Real. Allo stesso tempo posso dire che Garcia ha un'infinità di possibilità davanti per quest'estate: ci sono club portoghesi, spagnoli, tedeschi, di Premier e anche qualche club italiano.

Proprio in merito a questo posso dire che la Juventus c'é su Gonzalo Garcia e dico che la Juventus è interessata allo spagnolo".

Matteo Moretto: 'La Juve è su Garcia ma dipende se vorrà accettare le formule del Real'

Ancora Moretto: "Quindi dico occhio a questa pista, perché parliamo di un profilo giovane, 22 anni, 25 partite in Liga giocate nella stagione in corso e 4 gol segnati. E' un calciatore che è legato da un contratto con il Real Madrid fino al 2030 quindi bisognerà capire se la Juventus avrà la voglia di accettare le formule che la società spagnola spesso impone ai suoi interlocutori. Ad esempio basti pensare a Nico Paz e alla trattativa con il Como, con una recompra già stabilita nel prezzo del calciatore.

La Juventus deve capire quindi le condizioni dell'operazione, se accettarle o meno, ma sicuramente il nome di Gonzalo Garcia è da tenere in considerazione per i bianconeri".

Gonzalo Garcia, un attaccante duttile e moderno

Dal punto di vista tecnico e fisico, Gonzalo García è un centravanti moderno che unisce struttura e mobilità. Pur avendo una buona presenza fisica e una notevole capacità di proteggere il pallone spalle alla porta, non è il classico numero 9 statico: ama muoversi su tutto il fronte offensivo, attaccare la profondità e dialogare con i compagni nello stretto. È rapido nei primi metri, intelligente nella lettura degli spazi e molto efficace nei tagli tra centrale e terzino. Tecnicamente si distingue per un buon controllo orientato, una conclusione pulita sia di destro che di testa e una discreta qualità nell’ultimo passaggio.

La sua duttilità tattica gli permette di agire sia da prima punta pura sia da attaccante di supporto, caratteristica che lo rende particolarmente interessante per squadre che cercano un profilo giovane ma già completo.