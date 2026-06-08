La Juventus è sempre più vicina a mettere a segno il colpo individuato per rafforzare il reparto offensivo e raccogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. In cima alle preferenze della dirigenza bianconera c'è Alexander Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid che nell'ultima stagione ha raggiunto quota venti reti. L'obiettivo del club è chiudere rapidamente l'operazione, così da evitare inserimenti dalla Premier League, dove l'Everton ha già manifestato un primo interesse, e scongiurare un possibile aumento della valutazione del giocatore durante il Mondiale.

L'Inter continua a valutare le possibili opzioni per rinforzare la difesa e, al momento, i principali candidati sono Tarik Muharemovic del Sassuolo e Oumar Solet dell'Udinese. Con entrambi i giocatori i nerazzurri hanno già compiuto passi importanti: per Muharemovic esiste da tempo un'intesa verbale, mentre con Solet restano da definire soltanto alcuni dettagli legati al contratto.

Juventus: possibili visite mediche per Sorloth nel ritiro della Norvegia

I contatti degli ultimi giorni hanno permesso di raggiungere un'intesa di massima con il centravanti norvegese: sul tavolo c'è un contratto fino al 2029, con opzione per un'ulteriore stagione, e un ingaggio da circa quattro milioni di euro netti all'anno.

Decisivo anche il contributo di Spalletti, che avrebbe contattato personalmente il classe 1995 per illustrargli il progetto tecnico, ottenendo una risposta molto positiva.

Con l'accordo con il giocatore ormai definito, l'attenzione si sposta ora sui colloqui con l'Atletico Madrid. La Norvegia debutterà al Mondiale nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l'Iraq, e non si esclude che le visite mediche possano essere organizzate prima di quella data. La federazione norvegese è già stata informata della situazione e, in caso di accordo definitivo tra i club, la Juventus sarebbe pronta a inviare un proprio medico negli Stati Uniti per completare gli accertamenti necessari alla firma del contratto.

Rimane però da trovare un punto d'incontro sul costo del cartellino. L'Atletico valuta Sorloth tra i 30 e i 35 milioni di euro, mentre la Juventus punta a chiudere l'affare per una cifra inferiore ai 30 milioni. A favorire il dialogo tra le società potrebbe essere la situazione legata a Nico Gonzalez.

L'argentino, reduce da una stagione in prestito a Madrid, avrebbe espresso il desiderio di restare alla corte di Simeone. Sebbene l'Atletico non abbia esercitato il diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro, la Juventus continua a valutare il giocatore intorno ai 27 milioni. Le due trattative restano formalmente separate, ma la disponibilità bianconera a rivedere le richieste economiche per Nico Gonzalez potrebbe rappresentare un elemento utile per facilitare l'arrivo di Sorloth a Torino.

L'Inter spinge per Muharemovic del Sassuolo

L'ostacolo principale per l'approdo di Muharemovic all'Inter sono gli accordi con i rispettivi club. Il club nerazzurro aveva già avviato i dialoghi con il Sassuolo nei mesi scorsi, immaginando un trasferimento già a gennaio. La società emiliana aveva però preferito rinviare ogni decisione al termine della stagione e ora le parti sono pronte a tornare al tavolo delle trattative.

La situazione è resa più complessa dal fatto che il 50% dell'eventuale incasso derivante dalla cessione di Muharemovic spetterebbe alla Juventus. Inoltre, nel frattempo, anche altre squadre hanno manifestato interesse per il centrale, aumentando la concorrenza attorno al giocatore.