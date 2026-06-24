L'approdo di Martin Dubravka al Tottenham potrebbe accelerare scenari attorno a Guglielmo Vicario, portiere seguito da Juventus, Inter e Napoli. Nel frattempo a Roma avrebbero registrato l'interesse di Real Madrid e Barcellona per El Aynaoui.

L'arrivo di Dubravka apre le porte all'addio di Vicario

Il Tottenham ha ingaggiato Martin Dubravka, portiere slovacco reduce da una stagione da titolare con il Burnley e in arrivo a Londra dopo essersi svincolato dal club inglese. Un'operazione che, almeno sulla carta, potrebbe avere conseguenze importanti anche sul mercato italiano.

L'arrivo di un estremo difensore esperto e affidabile come Dubravka viene infatti interpretato da molti osservatori come un possibile segnale in vista della partenza di Guglielmo Vicario. L'ex Empoli, protagonista di stagioni positive in Premier League, continua ad avere numerosi estimatori in Serie A e potrebbe diventare uno dei nomi più caldi delle prossime settimane.

Juventus, Napoli e Inter starebbero seguendo da tempo l'evolversi della situazione. I bianconeri sono alla ricerca di certezze per il futuro tra i pali, i partenopei valutano possibili opportunità di mercato e anche i nerazzurri monitorano con attenzione i profili dei migliori portieri italiani in circolazione. La valutazione del cartellino di Vicario si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere l'operazione particolarmente interessante per più di una società.

El Aynaoui piace a Real Madrid e Barcellona: la Roma fissa il prezzo

Parallelamente, la Roma continua a lavorare sul fronte delle cessioni e delle possibili plusvalenze. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, uno dei nomi finiti sui taccuini di Real Madrid e Barcellona sarebbe quello di Neil El Aynaoui.

Il centrocampista marocchino, arrivato nella Capitale appena un'estate fa per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, starebbe attirando attenzioni sempre più importanti grazie alle prestazioni offerte negli ultimi mesi e al buon rendimento mostrato finora con la propria nazionale nel Mondiale. Le sue qualità tecniche, unite alla capacità di abbinare corsa e inserimenti, avrebbero convinto diversi osservatori dei due colossi spagnoli.

La Roma, almeno per il momento, non porrebbe particolari veti alla sua eventuale partenza e di fronte a un'offerta da almeno 35 milioni di euro, D'Amico e Gasperini potrebbero anche accettare l'uscita del classe 2001.