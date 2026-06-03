Nelle ultime ore, Gianluca Di Marzio ha condiviso su X alcune indiscrezioni che riguardano in particolare la Roma e l'Inter, mentre in casa Juventus l'attenzione resta concentrata sul futuro di Dusan Vlahovic.

Roma tra Greenwood e Mancini: le esigenze di bilancio possono incidere

La Roma sarebbe pronta a muoversi con decisione per Mason Greenwood. A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio, che su X ha scritto: "La Roma spingerà tanto per Greenwood: contatti nei prossimi giorni con il Marsiglia". Secondo il giornalista di Sky Sport, il club francese partirebbe da una valutazione di circa 50 milioni di euro per l'attaccante inglese.

Tuttavia, la situazione economica della società transalpina e la necessità di generare liquidità entro la fine del mese di giugno potrebbero portare il Marsiglia a rivedere rapidamente le proprie richieste, favorendo così un eventuale affondo dei giallorossi.

Sempre sul fronte capitolino, ma in ottica uscite, Di Marzio ha aggiunto un'altra indiscrezione destinata a far discutere: "Per l’Inter spunta l’idea Gianluca Mancini per la difesa: i nerazzurri pronti a inserirsi in caso di mancato rinnovo con la Roma". Il difensore centrale rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra giallorossa, ma la necessità della Roma di realizzare circa 60 milioni di euro in plusvalenze entro il 30 giugno potrebbe aprire scenari inattesi.

L'Inter, consapevole delle esigenze economiche del club capitolino, potrebbe tentare di sfruttare la situazione proponendo una cifra inferiore rispetto alle richieste iniziali, con un'offerta che potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro.

Juventus, Vlahovic davanti al bivio definitivo

A Torino, invece, continua a tenere banco il dossier relativo a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo e suo padre, che oggi ne cura gli interessi, dovrebbero incontrare a breve la dirigenza bianconera per un vertice che viene descritto come decisivo. Da quanto filtra, quello tra le parti potrebbe essere l'ultimo confronto prima di una scelta definitiva sul futuro dell'attaccante.

L'obiettivo della Juventus resta quello di trovare un accordo per il prolungamento del contratto, ma la distanza tra domanda e offerta sarebbe ancora significativa.

Le richieste economiche avanzate dall'entourage del giocatore non coinciderebbero infatti con i parametri fissati dal club. Per questo motivo il prossimo incontro potrebbe rappresentare un autentico spartiacque: o si arriverà a una fumata bianca con la firma del rinnovo oppure le strade potrebbero separarsi definitivamente, con Vlahovic destinato a lasciare naturalmente la Juventus alla scadenza del proprio contratto, fissata al primo di luglio.