La Juventus Women e il tecnico Massimiliano Canzi hanno ufficialmente interrotto il loro rapporto professionale dopo due intense stagioni. La società bianconera ha annunciato la decisione attraverso una nota ufficiale, esprimendo profondo ringraziamento all'allenatore per il lavoro svolto e per i significativi risultati raggiunti durante il suo incarico. Canzi era giunto alla guida della squadra femminile due anni fa, assumendo un ruolo chiave nel processo di crescita del gruppo e portando la Juventus a competere costantemente ai massimi livelli del calcio italiano, sia in ambito nazionale che, per quanto possibile, internazionale.

Nel comunicato diffuso dal club, si legge testualmente: "La Juventus Football Club comunica che Massimiliano Canzi non sarà l’allenatore della Juventus Women nella prossima stagione. A Massimiliano vanno i ringraziamenti per la professionalità e la dedizione dimostrate in queste due stagioni". Questa decisione, maturata di comune accordo tra le parti, segna la conclusione di un ciclo importante che ha visto la squadra protagonista sia in campionato che nelle competizioni nazionali, consolidando la sua posizione tra le formazioni di punta del calcio femminile italiano e contribuendo a elevarne il prestigio.

Il bilancio positivo della gestione Canzi

Sotto la guida attenta e strategica di Massimiliano Canzi, la Juventus Women ha mantenuto un elevato standard di competitività, confermandosi con regolarità tra le formazioni di vertice della Serie A femminile.

Il tecnico ha dimostrato una notevole capacità nel valorizzare il talento delle singole giocatrici, promuovendone la crescita individuale e riuscendo al contempo a consolidare l'unità e la coesione del gruppo squadra. Il progetto tecnico da lui portato avanti ha permesso alla squadra di rimanere ai vertici del calcio femminile nazionale, lasciando un'impronta decisamente positiva sia dal punto di vista sportivo, con prestazioni di rilievo, che umano, grazie alla sua professionalità e dedizione, come più volte sottolineato dalla società bianconera.

Le nuove prospettive: l'ipotesi Montse Tomé

In vista della prossima stagione e con l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo, la Juventus Women si prepara a una fase di rinnovamento.

Secondo quanto emerso da fonti vicine alla società, il club bianconero sarebbe orientato ad affidare la guida tecnica a Montse Tomé, figura di spicco e attualmente commissario tecnico della nazionale spagnola femminile. L'eventuale scelta di Tomé rappresenterebbe una svolta importante per il club, che mira a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama del calcio femminile europeo, puntando su una visione internazionale. L'arrivo di una personalità di così vasta esperienza internazionale come Tomé potrebbe offrire nuove prospettive tattiche e stimoli significativi alla squadra, in vista delle prossime sfide stagionali, sia sul fronte italiano che su quello continentale.

Il saluto a Massimiliano Canzi conclude dunque un capitolo significativo nella storia recente della Juventus Women, ma apre contemporaneamente la strada a nuove ambizioni e a progetti futuri per la squadra bianconera, proiettata verso il raggiungimento di obiettivi sempre più prestigiosi nel panorama calcistico internazionale, con l'intento di consolidare la propria leadership.