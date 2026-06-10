Il mercato continua a muoversi tra giovani talenti da seguire, trattative che entrano nel vivo e dichiarazioni destinate a far discutere. La Juventus guarda al futuro e monitora uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo, mentre l'Inter sembra sempre più vicina a chiudere un'operazione per rinforzare il reparto dei portieri. Sul fronte Milan, invece, tornano a far rumore le parole di Rafael Leao, che non ha escluso un possibile addio ai colori rossoneri nei prossimi anni.

Juventus, occhi su Can Uzun: talento turco da 45 milioni

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe effettuato i primi sondaggi per Can Uzun, gioiello dell'Eintracht Francoforte e considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del calcio europeo.

Si tratterebbe di un primo contatto esplorativo per un giocatore che, nonostante i soli vent'anni, ha già attirato l'attenzione di numerosi top club internazionali.

Reduce da una stagione da 28 presenze, 10 gol e 6 assist, Uzun si è distinto per qualità tecniche, visione di gioco e capacità di incidere negli ultimi metri. Trequartista naturale di piede destro, può essere impiegato anche sulla fascia sinistra, caratteristica che ne aumenta il valore tattico e la versatilità. Alla Continassa vedrebbero in lui un profilo ideale per il futuro, ma l'operazione si presenta tutt'altro che semplice. L'Eintracht Francoforte valuta infatti il cartellino circa 45 milioni di euro, cifra che riflette il potenziale di un giocatore considerato tra i più brillanti della nuova generazione turca.

Inter-Provedel, manca solo l'accordo con la Lazio. Leao apre all'addio

Nel frattempo l'Inter continua a lavorare per Ivan Provedel. Nelle ultime ore l'agente del portiere è stato avvistato presso la sede nerazzurra, alimentando le voci di una trattativa ormai ben avviata. Secondo le indiscrezioni, l'intesa tra il giocatore e il club milanese sarebbe totale, segnale della volontà reciproca di arrivare a una fumata bianca nel più breve tempo possibile.

L'ostacolo principale resterebbe però la Lazio. Il club biancoceleste valuta infatti il proprio estremo difensore circa 5 milioni di euro, mentre l'Inter sarebbe intenzionata a spingersi fino a una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni. Una distanza non insormontabile, ma che richiederà ulteriori contatti tra le parti.

Dall'altra parte di Milano, invece, fanno discutere le dichiarazioni di Rafael Leao. Intervistato da RTP, l'attaccante portoghese ha parlato del proprio futuro senza chiudere la porta a un eventuale trasferimento: "Ho già conquistato ciò che ambivo. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento".

Parole che alimentano nuovamente le speculazioni sul suo futuro e che sembrano confermare come l'idea di un'esperienza lontano dal Milan sia ormai entrata nella testa del calciatore.