Tra trattative che potrebbero accelerare nei prossimi giorni ci sarebbe quella fra Juventus e Atletico Madrid per Sorloth. In casa Inter invece non si registrerebbero aggiornamenti sul fronte Palestra, mentre a Roma potrebbe presto tornare di moda il nome di Chiesa.

Juventus, nuovo assalto a Sorloth: si cerca il punto d'incontro con l'Atletico

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a rilanciare per Alexander Sorloth, centravanti dell'Atletico Madrid individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo.

I bianconeri avrebbero già presentato una proposta da 25 milioni di euro, cifra ritenuta però insufficiente dal club spagnolo.

L'Atletico continua infatti a valutare il nazionale norvegese attorno ai 40 milioni di euro, mantenendo una posizione piuttosto rigida nelle trattative. La distanza tra domanda e offerta resta significativa, ma non tale da far tramontare l'operazione. Nella prossima settimana la Juventus potrebbe avvicinarsi alle richieste dei Colchoneros, mentre gli spagnoli sarebbero chiamati a rivedere leggermente al ribasso le proprie pretese per favorire una soluzione condivisa. La sensazione è che entrambe le società abbiano interesse a trovare un compromesso e che la trattativa sia destinata a proseguire ancora.

Inter in stallo per Palestra, Roma attenta all'occasione Chiesa

Diversa la situazione in casa Inter, dove la trattativa per Marco Palestra sembra aver raggiunto una fase di stallo. L'Atalanta continua a chiedere 50 milioni di euro più bonus per il terzino italiano, mentre la dirigenza nerazzurra avrebbe fissato il proprio limite a quota 45 milioni e non sarebbe intenzionata a rilanciare ulteriormente.

Una posizione che rischia di allungare i tempi del negoziato e che avrebbe già spinto gli uomini mercato della Pinetina a valutare possibili alternative. Tra i nomi monitorati figurerebbero Dodò della Fiorentina e Andrea Cambiaso della Juventus, profili ritenuti affidabili e già abituati ai ritmi del campionato italiano.

A Roma, invece, potrebbe tornare d'attualità il nome di Federico Chiesa. L'esterno del Liverpool ha recentemente manifestato il desiderio di tornare a giocare in Serie A e il suo profilo sarebbe considerato compatibile con le esigenze tattiche di Gasperini, alla ricerca di giocatori capaci di creare superiorità numerica sulle corsie esterne.

L'ex Juventus rappresenterebbe tuttavia una soluzione alternativa rispetto al grande obiettivo della dirigenza giallorossa, Mason Greenwood. Le differenze economiche tra i due profili sono evidenti: Chiesa avrebbe una valutazione attorno ai 10 milioni di euro, mentre per arrivare all'attaccante inglese sarebbe necessario un investimento superiore ai 40 milioni. Una forbice che potrebbe rendere il nazionale italiano una pista sempre più concreta nel corso dell'estate.