Secondo indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori monitorati in vista della sessione estiva: si tratta di Joel Ordonez, giovane centrale del Club Brugge, considerato un profilo ideale nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Gleison Bremer. Nel frattempo, l’Inter continua a lavorare su più tavoli con l’Udinese, mentre il Napoli resta vigile su Richard Ríos per rinforzare la mediana.

Juventus, occhi su Ordonez: il piano B in caso di addio a Bremer

In casa bianconera una delle priorità resta legata alla gestione del reparto arretrato, soprattutto in caso di offerte importanti per Gleison Bremer.

In questo scenario, la dirigenza avrebbe iniziato a valutare profili alternativi e tra questi spicca il nome di Joel Ordonez, difensore ecuadoriano classe 2004 in forza al Brugge.

Il giovane centrale piacerebbe alla Continassa per una serie di caratteristiche ben definite: la giovane età, la struttura fisica imponente e la duttilità tattica, che gli consente di giocare sia come difensore centrale sia come terzino destro. Un profilo moderno, capace di adattarsi a più sistemi di gioco e considerato con ampi margini di crescita. Proprio per queste ragioni, la valutazione del giocatore si sarebbe già attestata intorno ai 30 milioni di euro, cifra importante ma coerente con il potenziale espresso.

Inter-Udinese e Napoli su Rios: mercato dei centrocampisti in fermento

Sul fronte nerazzurro, il filo diretto con l’Udinese appare sempre più solido. Dopo i primi contatti per Oumar Solet, difensore già da tempo nei radar della dirigenza guidata da Piero Ausilio, l’Inter avrebbe iniziato a muoversi anche per Arthur Atta, centrocampista francese classe 2003 protagonista di una stagione molto positiva in maglia bianconera.

Il profilo del giovane mediano piace per dinamismo, qualità tecnica e capacità di inserirsi, caratteristiche che lo rendono un prospetto interessante per il futuro nerazzurro. Anche in questo caso, la valutazione non sarebbe trascurabile: si parla infatti di una cifra vicina ai 30 milioni di euro, segnale della crescita del giocatore nel panorama europeo.

Infine, il Napoli continua a seguire con attenzione Richard Ríos, centrocampista colombiano attualmente in forza al Benfica. Già accostato alla Serie A in passato, anche tramite il forte interesse della Roma, il mediano avrebbe una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe disposto ad arrivare fino a 35 milioni, con la possibilità di colmare la distanza attraverso bonus e formule variabili. Una trattativa ancora in fase embrionale, ma che testimonia la volontà del club partenopeo di rafforzare in modo significativo la mediana in vista della prossima stagione.